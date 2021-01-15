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Em semifinal histórica, Pará chega a 50 jogos pela Libertadores

Jogador polivalente soma dois títulos da competição na carreira. Uma das conquistas foi com o próprio Peixe, em 2011, time que tinha Neymar e Ganso como protagonistas...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 21:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 21:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O jogo da última quarta-feira contra o Boca Juniors foi especial para Pará. Além de garantir vaga para a grande decisão da Copa Libertadores com o Santos, a partida foi a de número 50 do lateral na história da competição.Pará comemorou a marca, mas ele quer ainda mais conquistas."Muito feliz em completar essa marca por uma competição importante, ainda mais vestindo uma camisa que honro e respeito. Espero ainda poder jogar ainda mais e comemorar mais datas como esta".O lateral já foi campeão da Libertadores com o próprio Santos, em 2011, no time de Neymar, Ganso e companhia. Pará também participou da campanha do título do Flamengo de 2019, mas ele acabou deixando o clube carioca antes da final, quando acertou seu retorno ao Peixe.
A decisão da Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras ocorrerá no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, em jogo único. Antes disso, o Peixe terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O próximo duelo da equipe de Cuca será já nesse domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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