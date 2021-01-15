Em semifinal histórica, Pará chega a 50 jogos pela Libertadores

O jogo da última quarta-feira contra o Boca Juniors foi especial para Pará. Além de garantir vaga para a grande decisão da Copa Libertadores com o Santos, a partida foi a de número 50 do lateral na história da competição.Pará comemorou a marca, mas ele quer ainda mais conquistas."Muito feliz em completar essa marca por uma competição importante, ainda mais vestindo uma camisa que honro e respeito. Espero ainda poder jogar ainda mais e comemorar mais datas como esta".O lateral já foi campeão da Libertadores com o próprio Santos, em 2011, no time de Neymar, Ganso e companhia. Pará também participou da campanha do título do Flamengo de 2019, mas ele acabou deixando o clube carioca antes da final, quando acertou seu retorno ao Peixe.