Em São Januário, Vasco empata com Nova Iguaçu na estreia do técnico Marcelo Cabo pelo Carioca

Crédito: Rafael Ribeiro / CR Vasco da Gama

Na estreia do técnico Marcelo Cabo, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu por 2 a 2, em São Januário. Gabriel Pec marcou os dois gols do Cruz-Maltino, enquanto Ricardo Graça (contra) e Raphael Carioca empataram para o Carrossel da Baixada. Com o resultado, o time da Cruz de Malta conquistou o seu primeiro ponto no Campeonato Carioca 2021.

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Após o empate no Estadual, o Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira, diante da Caldense, em sua estreia pela Copa do Brasil, às 21h30, no Ronaldão. Pelo Carioca, o time terá pela frente o seu primeiro clássico no sábado, às 18h, em São Januário, contra o Botafogo.

Pressão Cruz-MaltinaNo início da partida em São Januário, o Vasco começou pressionando o adversário com uma marcação alta. No entanto, teve dificuldade nas infiltrações e jogadas mais verticais. Com a falta de capricho, Laranjeira finalizou mal depois de receber um bom passe de Talles Magno. Ao explorar as laterais, o Cruz-Maltino tentava forçar o erro do adversário, mas faltava precisão.

Em outra jogada perigosa, Talles Magno teve espaço no lado esquerdo e finalizou. O arqueiro Luís Henrique conseguiu efetuar a defesa com os pés e afastou o perigo. Até esse momento da partida., o Carrossel da Baixada não atacava e Lucão era mero espectador. Pec roubou outra bola e bateu da entrada da área, para mais uma boa defesa do goleiro do Nova Iguaçu.

Desencantou!Até que aos 32, o Gigante da Colina consegui marcar o seu primeiro gol na temporada. Depois de recuperar a bola, Laranjeira tentou driblar dois adversários para finalizar, porém a bola sobrou em plenas condições para Gabriel Pec abrir o placar. A parti do gol, o Vasco diminuiu a pressão, mas quase ampliou com Laranjeira, que chutou com perigo.

Falha feia e gol contraApesar de dominar a partida, aos 38, a zaga do Vasco falhou feio e o Nova Iguaçu empatou. Após o cruzamento, Lucão não saiu na bola e Ricardo Graça jogou contra o próprio gol. Com o gol, a defesa dos comandados de Marcelo Cabo voltou a dar espaço para o adversário, que não aproveitou a chance.

O dia de PecAos 13 da etapa final, Marcelo Cabo colocou três jogadores novos em campo Com as mudanças, o Cruz-Maltino conseguiu ampliar o marcador e novamente com Gabriel Pec. Talles Magno cruzou na área, mas a bola bateu em MT e o lateral Rafinha furou. Novamente, a bola sobrou limpa para o camisa 17, com tranquilidade, bater no canto de Luís Henrique.

Empate do Carrossel da BaixadaEm um lance brigado, Canela disputou com Ricardo Graça, e a bola sobrou para o atacante Raphael Carioca, que acertou um balaço de fora da área, sem chance para Lucão e empatou para o Nova Iguaçu. Em seguida, o Cruz-Maltino quase desempatou com Tiago Reis. O atacante aproveitou uma sobra e bateu para o gol, mas a bola saiu.

No fim, o Vasco tentou buscar a vitória, mas não conseguiu ser efetivo e deixou dois pontos pelo caminho. Todavia, um lance incrível marcou o fim da partida. em tabela de Juninho e Tiago Reis, o camisa 50 finalizou, mas o arqueiro do Nova Iguaçu fez uma grande defesa e salvou o time da baixada.

FICHA TÉCNICANOVA IGUAÇU 2X2 VASCO

Data/Hora: 13/3/2021, às 18hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rachel de Mattos BentoCartão Amarelo: Andrey (VAS)Cartão Vermelho: -

Gols: Gabriel Pec (32'/1T) (VAS) / Ricardo Graça (contra) (38'/1T) (NIG) / Gabriel Pec (15'/2T) (VAS) / Raphael Carioca (21'/2T) (NIG)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luis Henrique; Digão, Gilberto, André Santos e Rafinha; Abuda (Vinícius Matheus 21'/2T), Vandinho, Dieguinho (Baggio 21'/2T), Yan (Luã 21'/2T) e Canela (Anderson Künzel 36'/2T); Raphael Carioca.