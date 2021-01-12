Em reta final do Brasileirão, Rafael Thyere ressalta grandeza do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

O zagueiro Rafael Thyere é um dos remanescentes do momento de glória mais recente do Sport: o acesso à Série A do Brasileiro em 2019. Contudo, desta vez, o jogador passa por uma fase inversa no clube que é brigar para não cair nesta temporada.Jogador que pode ser considerado como um dos líderes do elenco, ele revelou qual a maior motivação em busca de lutar para que o time não dispute da segunda divisão no segundo semestre de 2021. No momento, o Leão da Praça da Bandeira ocupa a 14ª posição com 32 pontos, somente três unidades acima da zona de rebaixamento.

- Nosso maior combustível neste momento é saber que estamos em um clube da grandeza que é o Sport e jogando uma Série A do Brasileiro. Acho que não tem motivação maior. Temos que ser gratos por estarmos tendo essa oportunidade e fazer valer a pena todos os dias - disse Rafael.

Na última rodada, a 29ª, Thyere foi titular na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 em casa, algo que não ocorria desde o duelo contra o São Paulo no Morumbi ainda no dia 6 de dezembro de 2020.

- Feliz por voltar a atuar, graças a Deus. Infelizmente não foi o resultado que esperávamos, mas fico muito contente em poder voltar a jogar. Agora é continuar trabalhando e esperando novas oportunidades - comentou o zagueiro.

No próximo sábado (16), o desafio do Sport será contra um time que briga na parte alta da tabela, o Fluminense, no Maracanã. Nada que faça Rafael Thyere deixar de considerar a possibilidade de somar pontos atuando como visitante dada a delicadeza do momento da equipe: