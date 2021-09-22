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Em reta final de recuperação, Danilo Avelar não deve permanecer no Corinthians

Atleta tem contrato até o fim de 2022, mas Timão mantém decisão de desligá-lo do clube por fato racista ocorrido em junho...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 17:28
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Danilo Avelar se recupera de uma lesão ligamentar no joelho, sofrida em outubro do ano passado, mas deve retornar aos treinamentos do Corinthians com bola nos próximos dias.
Desde quando teve uma atitude racista durante um jogo online, o zagueiro e lateral tem se mantido distante das redes sociais. Contudo, o Timão deve manter a decisão comunicada na época da polêmica em que o atleta se envolver e rescindir o vínculo com o defensor.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA rescisão ainda não foi consumada, porque Avelar se recupera de lesão e, portanto, a sua manutenção está resguardada na legislação trabalhista.
Contudo, para rescindir o vínculo com o jogador a diretoria corintiana terá que chegar a um acordo, já que há uma cláusula contratual aproximada em R$ 7 milhões referente ao desligamento antes do fim do vínculo contratual, que se encerra em dezembro de 2022.
Internamente, aventou-se entre algumas pessoas a possibilidade do Corinthians dar uma oportunidade à Avelar, mas a alta cúpula do Timão sempre manteve a decisão inicial de desligamento do atleta, respaldada na opinião da maior parte da Fiel Torcida, que não tolera casos de intolerância racial.
Entenda o caso
No fim de junho, durante uma partida online de Counter-Strike: Global Offensive, Danilo Avelar fez um comentário direcionado a outro jogador o chamando de "Fih (filho) de rapariga preta".
No dia seguinte ao ocorrido, com o print da ação já divulgado nas redes sociais, Avelar assumiu a autoria da fala e se desculpou através de uma nota.

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