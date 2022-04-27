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Em resposta ao Corinthians, Boca repudia ato racista de torcedor na Neo Química Arena

Clube argentino afirma que tomará medidas internas sobre o caso. Após pagar fiança, torcedor foi liberado e esteve em foto com amigo que ironizou a situação...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 15:33

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 15:33

O Boca Juniors se manifestou sobre o episódio envolvendo um torcedor da sua equipe detido por ter feito gestos racistas em direção a torcedores corintianos, na última terça-feira (26), durante a vitória do Corinthians sobre o clube argentino por 2 a 0, pela Copa Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão na história​> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão na LibertadoresEm resposta à nota oficial do Timão no Twitter, sobre o caso, a conta oficial do clube xeneize expressou o repúdio à atitude do seu torcedor e disse que analisará possíveis sanções contra Leonardo Ponzo, autor dos atos, que foi solto na manhã desta quarta-feira (27), após pagar R$ 3 mil. Após deixar o Departamento de Operações Policiais Estratégicas de São Paulo (Dope), onde passou a madrugada, Ponzo foi acompanhado pelo consultado argentina para deixar o Brasil.
Em uma rede social, outro torcedor do Boca Juniors, Nicolas Garay, publicou uma foto com Leonardo indicando estar na divisa entre São Paulo e Paraná e ironizando o ocorrido.
Crédito: TorcedordoBocadetidoporracismosechamaLeonardoPonzo(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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