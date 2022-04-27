Em resposta ao Corinthians, Boca repudia ato racista de torcedor na Neo Química Arena

O Boca Juniors se manifestou sobre o episódio envolvendo um torcedor da sua equipe detido por ter feito gestos racistas em direção a torcedores corintianos, na última terça-feira (26), durante a vitória do Corinthians sobre o clube argentino por 2 a 0, pela Copa Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão na história​> TABELA - Confira e simule todos os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão na LibertadoresEm resposta à nota oficial do Timão no Twitter, sobre o caso, a conta oficial do clube xeneize expressou o repúdio à atitude do seu torcedor e disse que analisará possíveis sanções contra Leonardo Ponzo, autor dos atos, que foi solto na manhã desta quarta-feira (27), após pagar R$ 3 mil. Após deixar o Departamento de Operações Policiais Estratégicas de São Paulo (Dope), onde passou a madrugada, Ponzo foi acompanhado pelo consultado argentina para deixar o Brasil.