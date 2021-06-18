Em reforma de sala de troféus, taças do Vasco são jogadas em veículo e revolta torcida

No dia em que anunciou a construção de um museu interativo, o Vasco conviveu com um erro (bizarro)no transporte de alguns dos seus troféus. Uma imagem de taças amontoadas em um veículo circulou nas redes sociais e, posteriormente, o clube admitiu o problema.
Na tarde desta sexta-feira, o Vasco revelou o projeto de criação de um museu interativo em São Januário. O espaço, que será ampliado, ficará onde atualmente está localizada a sala de troféus do clube. Pouco tempo depois, na preparação para o começo da obra, o problema foi identificado.
O processo de transferência dos itens da sala de troféus para a reserva técnica do Centro de Memória, conforme o Vasco, começou com um "erro operacional". Segundo o clube, após a identificação imediata do problema, foi adotado o protocolo correto para transporte. O Vasco informou ainda que "nenhum troféu foi danificado".
O novo espaço será construído em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), através da Lei de Incentivo da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de “O Globo”, o clube receberá R$ 3 milhões para o museu, além de outros projetos. O espaço também terá apoio e patrocínio da Tim.