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Como assim?

Em reforma de sala de troféus, taças do Vasco são jogadas em veículo e revolta torcida

Cruz-Maltino reconhece o erro na acomodação e transporte dos objetos. Clube frisou, que nenhum item ficou danificado
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 19:35

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:35

Vasco
Alguns troféus do Vasco foram jogados dentro de uma Kombi e revoltou a torcida nas redes sociais Crédito: Divulgação
No dia em que anunciou a construção de um museu interativo, o Vasco conviveu com um erro (bizarro)no transporte de alguns dos seus troféus. Uma imagem de taças amontoadas em um veículo circulou nas redes sociais e, posteriormente, o clube admitiu o problema. 
Na tarde desta sexta-feira, o Vasco revelou o projeto de criação de um museu interativo em São Januário. O espaço, que será ampliado, ficará onde atualmente está localizada a sala de troféus do clube. Pouco tempo depois, na preparação para o começo da obra, o problema foi identificado.

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O processo de transferência dos itens da sala de troféus para a reserva técnica do Centro de Memória, conforme o Vasco, começou com um "erro operacional". Segundo o clube, após a identificação imediata do problema, foi adotado o protocolo correto para transporte. O Vasco informou ainda que "nenhum troféu foi danificado".
O novo espaço será construído em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), através da Lei de Incentivo da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de “O Globo”, o clube receberá R$ 3 milhões para o museu, além de outros projetos. O espaço também terá apoio e patrocínio da Tim.

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