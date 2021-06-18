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futebol

Benfica pode estar de olho no lateral-esquerdo Guilherme Arana

O jogador do Atlético-MG estaria na mira do clube lusitano segundo a imprensa local...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 19:26
Crédito: Arana tem sido um dos destaques do Galo na temporada 2021- (Pedro Souza/Atlético-MG
O Benfica tem observado o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e tem avaliado a sua contratação. Pelo menos é o que diz o jornal Record, de Portugal. Arana estaria em uma lista de pedidos do técnico Jorge Jesus para reforçar os encarnados, que podem perder Grimaldo e Nuno Tavares para outros times da Europa. De acordo com a publicação, o Benfica pode oferecer 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) para levar o jogador, que já tem experiência na Europa, atuando pelo Sevilla-ESP e Atalanta. Guilherme Arana tem 64 jogos pelo Galo, marcando nove gols. O lateral, de 24 anos, é um dos destaques do Galo desde a temporada passada, sendo eleito o melhor da posição em 2020. O lateral chegou ao Galo em janeiro de 2020, vindo por empréstimo do Sevilla, por 2,5 milhões de euros e terá de pagar mais 2,5 milhões de euros até julho para ficar em definitivo com o jogador, que, pelas boas atuações, estará na Olimpíada de Tóquio.

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