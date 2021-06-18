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futebol

Flamengo encerra preparação para encarar o RB Bragantino; veja os relacionados

Pedro participa de treino no Ninho do Urubu, mas segue como desfalque para Rogério Ceni...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 18:37
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Invicto há 16 jogos na temporada, o Flamengo vai em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, o Rubro-Negro encerrou a preparação no Ninho do Urubu e divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Red Bull Bragantino, que será disputado às 21h deste sábado, no Maracanã.
+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja listaA principal novidade na relação não é nenhum jogador, mas sim o retorno do técnico Rogério Ceni. Recuperado da Covid-19, ele saiu de quarentena na última quinta-feira e volta a comandar o Flamengo na beira do gramado após três partidas.
Outro que terminou a quarentena recentemente foi o atacante Pedro, que participou normalmente da atividade desta sexta-feira. O camisa 21, no entanto, não foi relacionado em função do protocolo sanitário da CBF, que determina um intervalo mínimo de 10 dias entre o teste positivo e o retorno aos jogos oficiais.
Além de Pedro, o Flamengo terá outros sete desfalques: Isla, Piris da Motta, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa estão na Copa América, enquanto Thiago Maia e César estão em fase de recuperação após cirurgia no joelho. O volante, inclusive, está próximo de ser liberado e tem chances de ser relacionado na próxima semana.
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