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Em reencontro com a Chape, Fabrício Bruno é peça chave em vitória do Bragantino

Zagueiro que teve passagem marcante pelo clube de Santa Catarina enfrentou sua ex-equipe depois de três anos...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 16:42
Crédito: Defensor deu assistência para um dos tentos do Braga (Liamara Polli
Na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, o Red Bull Bragantino venceu por 3 a 0 a Chapecoense na Arena Condá. A vitória foi muito importante para a equipe paulista iniciar bem a competição e também foi uma partida especial para Fabrício Bruno.>Placares na palma da mão? Confira o LANCE! RESULTADOSFormado na base do Cruzeiro, o zagueiro foi emprestado, em janeiro de 2017, à equipe catarinense em meio ao processo de reformulação do clube de Chapecó para se recuperar da tragédia aérea ocorrida em Medellín, na Colômbia, no mês de novembro de 2016.
A história entre o atleta e o clube começou antes mesmo dele vestir a camisa. Quando atuava pelo Cruzeiro, o zagueiro marcou seu primeiro gol como profissional justamente contra a Chape pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Já atuando pelo clube, Fabrício disputou duas temporadas e conquistou o estadual de 2017, sendo esse o seu primeiro título da carreira. Ao todo foram 58 jogos e 2 gols marcados. Um deles foi o gol da vitória no clássico contra o Avaí pelo Catarinense de 2018.
No Bragantino desde 2020, Fabrício Bruno acumula 38 jogos e 2 gols marcados. E, nesse reencontro na estreia do Brasileirão, foi importantíssimo para a vitória do Massa Bruta. Fabrício cruzou a bola para o gol de Ytalo, que abriu o placar na Arena Condá. Além da assistência, o zagueiro deu mais um passe decisivo, conseguiu 3 cortes, ganhou as 4 divididas que disputou e teve 88% de acerto dos passes.
- É sempre bom voltar a Chapecó e reencontrar o clube que fez parte da minha história. A Chapecoense vai ficar marcada no meu coração. Sempre serei grato por também ter marcado a Chapecoense pela minha trajetória e pelo tempo que fiquei por aqui. Sobre o jogo de hoje, vitória foi muito importante para começar a competição com o pé direito. Muito feliz pela assistência e ainda mais feliz pelo desempenho da equipe - disse o zagueiro.

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