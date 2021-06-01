Em reencontro com a Chape, Fabrício Bruno é peça chave em vitória do Bragantino

Crédito: Defensor deu assistência para um dos tentos do Braga (Liamara Polli

Na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, o Red Bull Bragantino venceu por 3 a 0 a Chapecoense na Arena Condá. A vitória foi muito importante para a equipe paulista iniciar bem a competição e também foi uma partida especial para Fabrício Bruno.>Placares na palma da mão? Confira o LANCE! RESULTADOSFormado na base do Cruzeiro, o zagueiro foi emprestado, em janeiro de 2017, à equipe catarinense em meio ao processo de reformulação do clube de Chapecó para se recuperar da tragédia aérea ocorrida em Medellín, na Colômbia, no mês de novembro de 2016.

A história entre o atleta e o clube começou antes mesmo dele vestir a camisa. Quando atuava pelo Cruzeiro, o zagueiro marcou seu primeiro gol como profissional justamente contra a Chape pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Já atuando pelo clube, Fabrício disputou duas temporadas e conquistou o estadual de 2017, sendo esse o seu primeiro título da carreira. Ao todo foram 58 jogos e 2 gols marcados. Um deles foi o gol da vitória no clássico contra o Avaí pelo Catarinense de 2018.

No Bragantino desde 2020, Fabrício Bruno acumula 38 jogos e 2 gols marcados. E, nesse reencontro na estreia do Brasileirão, foi importantíssimo para a vitória do Massa Bruta. Fabrício cruzou a bola para o gol de Ytalo, que abriu o placar na Arena Condá. Além da assistência, o zagueiro deu mais um passe decisivo, conseguiu 3 cortes, ganhou as 4 divididas que disputou e teve 88% de acerto dos passes.