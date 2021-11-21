Em rede social, Rafael Moura expõe gratidão ao Botafogo e celebra título: ‘Orgulho em fazer parte’

O Botafogo venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo no Bento Freitas e se sagrou Campeão da Série B com uma rodada de antecedência. O experiente atacante Rafael Moura, através de sua rede social, recordou sua chegada ao clube e expôs gratidão ao Alvinegro. > Veja a tabela da Série B

- Em junho quando o Freeland representando a diretoria me ligou, depois de alguns desencontros aceitei o desafio de jogar a minha primeira série B, e estar no clube gigantesco como o Botafogo e termos a missão de devolver o clube ao lugar de onde não deveria ter saído! E assim terminamos nossa corrida! Campeões!!! Num grupo maravilhoso e unido onde não era permitido vaidades, junto com o trabalho brilhante da comissão técnica entendemos e cumprimos nossas funções. Um orgulho fazer parte desse título! Obrigado senhor por essa oportunidade! Obrigado a todos que mesmo ao longo dos meus 38 anos, ainda me fazem sentir emoção, sentir ser útil,sentir frio na barriga e gargalhar de felicidade com vitórias e ser coroado com o título. Obrigado @botafogo seguimos … - escreveu o atacante em sua rede social.