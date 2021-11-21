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Em rede social, Rafael Moura expõe gratidão ao Botafogo e celebra título: ‘Orgulho em fazer parte’

Atacante de 38 anos chegou no meio do ano ao Alvinegro e foi o reserva imediato de Navarro na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 19:19

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:19

O Botafogo venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo no Bento Freitas e se sagrou Campeão da Série B com uma rodada de antecedência. O experiente atacante Rafael Moura, através de sua rede social, recordou sua chegada ao clube e expôs gratidão ao Alvinegro. > Veja a tabela da Série B
- Em junho quando o Freeland representando a diretoria me ligou, depois de alguns desencontros aceitei o desafio de jogar a minha primeira série B, e estar no clube gigantesco como o Botafogo e termos a missão de devolver o clube ao lugar de onde não deveria ter saído! E assim terminamos nossa corrida! Campeões!!! Num grupo maravilhoso e unido onde não era permitido vaidades, junto com o trabalho brilhante da comissão técnica entendemos e cumprimos nossas funções. Um orgulho fazer parte desse título! Obrigado senhor por essa oportunidade! Obrigado a todos que mesmo ao longo dos meus 38 anos, ainda me fazem sentir emoção, sentir ser útil,sentir frio na barriga e gargalhar de felicidade com vitórias e ser coroado com o título. Obrigado @botafogo seguimos … - escreveu o atacante em sua rede social.
> Carli comemora título da Série B do Botafogo: ‘Voltei para isso’
Rafael Moura chegou ao clube na metade do ano, após a saída de Matheus Babi para o Athletico-PR . O atacante de 38 anos foi reserva na temporada, mas entrava frequentemente ao decorrer dos jogos. Até agora, Rafael Moura marcou apenas um gol com a camisa alvinegra.
Crédito: RafaelMouraemaçãopeloBotafogo(Foto:VitorSilva/Botafogo

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