Em rede social, Gatito posta vídeo com defesas pelo Botafogo: 'Voltarei a fazer o que mais gosto'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite da última quinta-feira, o goleiro Gatito Fernandez publicou um vídeo no Instagram com lances de defesas que fez pelo Botafogo nas últimas temporadas. O clipe começa com frase "Voltarei a fazer o que mais gosto" e que animou os torcedores.

No dia 29 de maio, ele já havia postado, na mesma rede social, uma mensagem que deu um fio de esperança ao torcedor sobre um possível retorno aos gramados. O goleiro havia compartilhado uma mensagem agradecendo ao apoio recebido pela família durante este período e afirmando que em breve voltará a estar nas quatro linhas

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoSem atuar pelo Botafogo há nove meses, Gatito foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, no fim de maio, em São Paulo, para reparar a lesão de cartilagem no local. O clube, à época informou que a cirurgia do goleiro foi um sucesso. O Alvinegro, vale ressaltar, não trabalha com prazos de retorno aos gramados.

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Inicialmente, o goleiro tinha sido diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. No entanto, como o jogador relatou novas dores, os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro decidiram realizar o processo de forma imediata.

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