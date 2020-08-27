Em rede social, Cristiano Ronaldo traça metas esportivas para 2021

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Por meio de sua rede social, o craque português Cristiano Ronaldo traçou suas metas esportivas para a próxima temporada 2020/21. Este será seu terceiro ano com a camisa da Juventus, e o atleta, de 35 anos, têm grandes ambições para o futuro e já definiu seus objetivos com a Velha Senhora. - Gols. Vitórias. Compromisso. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e da equipa técnica, trabalhamos para conquistar, mais uma vez, Itália, Europa e o Mundo - disse, e acrescentou.

- Quebrar recordes. Ultrapassar obstáculos. Conquistar títulos e alcançar metas pessoais. Fazer mais e melhor, mais uma vez. Chegar mais longe e ter sucesso em todos os desafios que se coloquem no nosso caminho. Tornar cada ano numa aventura melhor do que a anterior e vencer tudo com a ajuda dos torcedores - apontou.

Desde que chegou a Juventus, o português, que tem contrato até junho de 2022, participou de 89 jogos e marcou 65 gols com a camisa da Velha Senhora. Ele conquistou duas vezes o Campeonato Italiano e uma Supertaça da Itália, e quer voos ainda maiores para 2021.