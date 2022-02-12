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Em rede social, Bruno Gomes se despede do Vasco: 'Sempre dei o meu melhor com a camisa do Gigante'

Revelado nas categorias de base da Colina, o volante foi envolvido em uma troca com Zé Gabriel e deverá assinar com o Internacional. Ele retirou a ação contra o clube carioca...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 15:34
Chegou ao fim a passagem de Bruno Gomes com a camisa do Vasco. Revelado nas categorias de base da Colina, o volante foi envolvido em uma troca com o meio-campista Zé Gabriel e deverá assinar com o Internacional. Depois da pífia campanha cruz-maltina em 2021, o jogador deixou claro que não queria mais permanecer e chegou a mover uma ação contra o clube.Com a transação, o atleta retirou a ação e dará sequência à carreira pelo Colorado. O jogador teve 50% dos seus direitos adquiridos pelos gaúchos. Com isso, o clube carioca adquiriu 70% dos direitos econômicos de Zé Gabriel e pode exercer a compra de mais 20% nos próximos dois anos.
- A vida é feita de ciclos, e hoje meu ciclo no Cruz-Maltino se encerra. Gostaria de dizer que sempre dei meu melhor com a camisa do Gigante. Tenho muito orgulho em ser cria da Base Forte, e saio muito honrado por ter sido formado em São Januário e jogado no clube com uma das histórias mais lindas do futebol. Agradeço a todos que ajudaram na minha formação e trajetória. O Vasco sempre será gigante! Obrigado! - publicou o jogador.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Com a camisa do Gigante da Colina, o volante, de 20 anos, disputou 74 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Na última temporada, ele teve suas atuações questionadas por parte da torcida, ainda mais depois de ter sido expulso contra Cruzeiro e Goiás.
Crédito: BrunoGomesdeixaoVascodepoisdedisputar74partidascomdoisgolseduasassistências(RafaelRibeiro/Vasco

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