Em rede social, Andreas Pereira celebra estreia pelo Flamengo e manda recado: 'Quero muito mais'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A vitória sobre o Santos por 4 a 0 no último sábado, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, marcou a estreia de Andreas Pereira pelo Flamengo. O meio-campista, inclusive, marcou fechou a conta e marcou o último gol da goleada rubro-negra. Pelas redes sociais, ele destacou que esperou a semana inteira pela estreia, elogiou a nova camisa número três e afirmou que quer "muito mais".

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Flamengo e recebe a maior nota - "Mengão mode". Estava esperando por esse momento a semana toda! Que momento incrível que foi estrear no Brasileirão com a camisa do Flamengo! E que camisa bonita essa aí, né não Nação?! E eu quero muito mais - publicou o novo reforço do Flamengo para a temporada. > Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

Vale destacar que Andreas ficou apenas nove minutos em campo, mas foi tudo o que precisou para balançar as redes. Depois de um passe errado da defesa, do Santos, o meio-campista ficou cara a cara com João Paulo e bateu entre as pernas do goleiro para fazer seu primeiro gol com a camisa do time carioca.

O novo reforço do Flamengo, inclusive, é torcedor de infância do Santos. No entanto, em entrevista ao canal Premiere, Andreas frisou que isso está no passado e que, hoje, está focado em defender o Rubro-Negro, que, de acordo com ele, é o maior clube da América.