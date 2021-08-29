AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em rede social, Andreas Pereira celebra estreia pelo Flamengo e manda recado: 'Quero muito mais'
futebol

Em rede social, Andreas Pereira celebra estreia pelo Flamengo e manda recado: 'Quero muito mais'

Andreas Pereira, inclusive, revelou que esperou o dia da estreia pelo Flamengo durante toda a semana; o meio-campista classificou o momento como 'incrível'...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 20:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A vitória sobre o Santos por 4 a 0 no último sábado, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, marcou a estreia de Andreas Pereira pelo Flamengo. O meio-campista, inclusive, marcou fechou a conta e marcou o último gol da goleada rubro-negra. Pelas redes sociais, ele destacou que esperou a semana inteira pela estreia, elogiou a nova camisa número três e afirmou que quer "muito mais".
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Flamengo e recebe a maior nota - "Mengão mode". Estava esperando por esse momento a semana toda! Que momento incrível que foi estrear no Brasileirão com a camisa do Flamengo! E que camisa bonita essa aí, né não Nação?! E eu quero muito mais - publicou o novo reforço do Flamengo para a temporada. > Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Vale destacar que Andreas ficou apenas nove minutos em campo, mas foi tudo o que precisou para balançar as redes. Depois de um passe errado da defesa, do Santos, o meio-campista ficou cara a cara com João Paulo e bateu entre as pernas do goleiro para fazer seu primeiro gol com a camisa do time carioca.
O novo reforço do Flamengo, inclusive, é torcedor de infância do Santos. No entanto, em entrevista ao canal Premiere, Andreas frisou que isso está no passado e que, hoje, está focado em defender o Rubro-Negro, que, de acordo com ele, é o maior clube da América.
- São coisas do passado. Acho que essas coisas a gente tem que, agora, deixar para lá. Estou aqui para defender o Flamengo, o maior clube do Brasil e da América - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça as áreas de atuação de um metrologista
Imagem de destaque
Dia Nacional do Diabetes: entenda a importância de manter a doença sob controle
Família aguarda novas buscas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros
Defesa Civil e Bombeiros usam drone em buscas por desaparecido no Noroeste do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados