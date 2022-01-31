Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em rede social, André celebra a marca de 50 jogos na equipe profissional do Fluminense
futebol

Em rede social, André celebra a marca de 50 jogos na equipe profissional do Fluminense

O Tricolor conquistou a primeira vitória na temporada ao bater o Madureira por 1 a 0, neste último domingo. Meo-campista atingiu marca importante na carreira e segue como titular...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 18:09
O Fluminense conquistou a primeira vitória na temporada ao bater o Madureira por 1 a 0, neste último domingo. O duelo foi especial para um jogador do elenco tricolor: André. O meio-campista alcançou a marca de 50 jogos entre os profissionais do clube carioca, agradeceu pela oportunidade, e celebrou o momento em sua rede social. - Completar 50 jogos com essa armadura é muito especial para mim. Quando cheguei aqui como um garoto, não imaginava chegar onde estou e ter a honra representar essa torcida maravilhosa. Agradeço a Deus por essa marca tão especial e a todos do clube pelo apoio incondicional. Que seja uma temporada abençoada - publicou o jogador em sua página no Instagram.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Aos 20 anos, o jogador foi uma das grandes revelações do clube em 2021 com destaque por sua personalidade, boa transição ofensiva e marcação. Desde que subiu ao time profissional, André marcou apenas um gol e foi no clássico contra o Flamengo, pela 9ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na época, André, que chegou a quase ser emprestado, deu a volta por cima e se firmou na equipe. Dessas 50 partidas, ele foi titular em 32, duas delas sob o comando do técnico Abel Braga neste início de Campeonato Carioca. O Fluminense volta a campoa n quinta-feira, às 20h35, contra o Audax Rio, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apreendido pela PF
Vorcaro pagou voos de jatinho, restaurante no Caribe e apartamento para Ciro Nogueira, diz PF
Recém-nascido é encontrado ainda com placenta dentro de sacola em terreno baldio no ES
Recém-nascido com placenta é encontrado dentro de sacola em Guarapari
Imagem de destaque
7 dicas para gastar a energia do cachorro dentro de casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados