Em rede social, André celebra a marca de 50 jogos na equipe profissional do Fluminense

O Fluminense conquistou a primeira vitória na temporada ao bater o Madureira por 1 a 0, neste último domingo. O duelo foi especial para um jogador do elenco tricolor: André. O meio-campista alcançou a marca de 50 jogos entre os profissionais do clube carioca, agradeceu pela oportunidade, e celebrou o momento em sua rede social. - Completar 50 jogos com essa armadura é muito especial para mim. Quando cheguei aqui como um garoto, não imaginava chegar onde estou e ter a honra representar essa torcida maravilhosa. Agradeço a Deus por essa marca tão especial e a todos do clube pelo apoio incondicional. Que seja uma temporada abençoada - publicou o jogador em sua página no Instagram.

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Aos 20 anos, o jogador foi uma das grandes revelações do clube em 2021 com destaque por sua personalidade, boa transição ofensiva e marcação. Desde que subiu ao time profissional, André marcou apenas um gol e foi no clássico contra o Flamengo, pela 9ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

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