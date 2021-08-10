Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em recuperação, Ravena comenta lesão no dedo anelar e volta aos treinos: 'Um passo de cada vez'
futebol

Em recuperação, Ravena comenta lesão no dedo anelar e volta aos treinos: 'Um passo de cada vez'

Ravena se machucou durante treinamento e precisou passar por cirurgia; Goleira não pôde representar o Fluminense na primeira fase do Brasileiro Feminino Sub-18...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:06

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:06

Crédito: Adriano Fontes/FFC
Após ser destaque na final do Brasileiro Feminino na temporada passada, em que o Fluminense foi campeão na disputa de pênaltis, Ravena não pôde participar da primeira fase desta edição do campeonato. Durante treinamento no CT Vale das Laranjeiras, a goleira sofreu uma lesão no dedo anelar direito e precisou passar por uma cirurgia. - Foi muito difícil e eu fiquei muito abalada com a notícia. Um momento muito doloroso, principalmente por saber que eu não poderia treinar com as minhas companheiras e que ficaria fora do Campeonato Brasileiro Sub-18, mas Deus tem um propósito na minha vida e tenho certeza que nada disso foi em vão - afirmou.
> Confira a classificação do Brasileirão Feminino A1
A arqueira passou por meses de recuperação, e recentemente conseguiu retornar aos treinos. Em processo de transição, Ravena demonstrou estar feliz pela volta aos gramados e paciência para superar de vez o momento de dificuldade.
- Ainda faço fisioterapia porque sinto dificuldade para fechar a mão e estamos trabalhando nisso. Um passo de cada vez, mas estou muito feliz por estar treinando novamente. Essa foi a minha conquista. Graças a Deus minha recuperação está sendo bem rápida.
Na próxima segunda-feira (16), o Fluminense enfrenta a Chapecoense, às 9h30, no CT Sorocaba 1. A partida é válida pela primeira rodada da segunda fase do Brasileiro Feminino Sub-18.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados