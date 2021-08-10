Em recuperação, Ravena comenta lesão no dedo anelar e volta aos treinos: 'Um passo de cada vez'

Após ser destaque na final do Brasileiro Feminino na temporada passada, em que o Fluminense foi campeão na disputa de pênaltis, Ravena não pôde participar da primeira fase desta edição do campeonato. Durante treinamento no CT Vale das Laranjeiras, a goleira sofreu uma lesão no dedo anelar direito e precisou passar por uma cirurgia. - Foi muito difícil e eu fiquei muito abalada com a notícia. Um momento muito doloroso, principalmente por saber que eu não poderia treinar com as minhas companheiras e que ficaria fora do Campeonato Brasileiro Sub-18, mas Deus tem um propósito na minha vida e tenho certeza que nada disso foi em vão - afirmou.