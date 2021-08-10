Em recuperação, Ravena comenta lesão no dedo anelar e volta aos treinos: 'Um passo de cada vez'

Após ser destaque na final do Brasileiro Feminino na temporada passada, em que o Fluminense foi campeão na disputa de pênaltis, Ravena não pôde participar da primeira fase desta edição do campeonato. Durante treinamento no CT Vale das Laranjeiras, a goleira sofreu uma lesão no dedo anelar direito e precisou passar por uma cirurgia. - Foi muito difícil e eu fiquei muito abalada com a notícia. Um momento muito doloroso, principalmente por saber que eu não poderia treinar com as minhas companheiras e que ficaria fora do Campeonato Brasileiro Sub-18, mas Deus tem um propósito na minha vida e tenho certeza que nada disso foi em vão - afirmou.
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A arqueira passou por meses de recuperação, e recentemente conseguiu retornar aos treinos. Em processo de transição, Ravena demonstrou estar feliz pela volta aos gramados e paciência para superar de vez o momento de dificuldade.
- Ainda faço fisioterapia porque sinto dificuldade para fechar a mão e estamos trabalhando nisso. Um passo de cada vez, mas estou muito feliz por estar treinando novamente. Essa foi a minha conquista. Graças a Deus minha recuperação está sendo bem rápida.
Na próxima segunda-feira (16), o Fluminense enfrenta a Chapecoense, às 9h30, no CT Sorocaba 1. A partida é válida pela primeira rodada da segunda fase do Brasileiro Feminino Sub-18.