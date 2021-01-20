Em recuperação no Corinthians, Ruan Oliveira celebra dois anos da estreia como profissional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Há exatamente dois anos, em 20 de janeiro de 2019, o meia Ruan Oliveira, que se recupera de cirurgia no joelho no Corinthians, fez seu primeiro jogo como profissional pelo Metropolitano, time de Santa Catarina, que empatou em 0 a 0 com a Chapecoense pelo Campeonato Catarinense da primeira divisão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Lembro que entrei faltando 12 minutos para acabar o jogo e estava bem disputado. Entrei muito feliz, porque era um objetivo que almejava. Tempos depois nem imaginava que estaria vestindo a camisa do Corinthians e realizando o maior sonho da minha vida – relembrou o jogador.

O camisa 36 foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional por Tiago Nunes, que tinha admiração pelo seu futebol.Ruan se machucou sozinho durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro de 2020 e no dia 9 daquele mês já foi submetido ao procedimento cirúrgico para o qual é previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação. Por enquanto, ele faz apenas trabalhos internos no CT.

- Minha recuperação está ótima. Evoluindo a cada dia. Agradeço muito odepartamento médico do Corinthians que tem me dado todo suporte. Logo logo, espero estar voltando aos gramados e fazendo o que mais amo que é jogar futebol – disse o meia corintiano.