Em recuperação no Corinthians, Avelar usa tirolesa da Neo Química Arena

Crédito: Reprodução/Instagram Seloko Tirolesa

A Neo Química Arena tem investido em novas atrações para chamar o público também em dias que não há jogos, principalmente neste momento de pandemia. Uma delas é a tirolesa, inaugurada há pouco tempo e já recebe público. A atração recebeu uma visita ilustre na última quinta-feira: o zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, que se recupera de cirurgia no joelho direito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Saiba os próximos jogos do Corinthians e de seus concorrentes por Liberta

O momento de descontração do corintiano foi publicado pelo perfil oficial da atração, a "Seleko Tirolesa". Segundo o GE, Danilo esteve no estádio junto com sua equipe de games e testou o aparelho que fica no no 4º andar do prédio oeste. A corda liga os setores leste e oeste e passa por cima do norte.

Avelar se machucou no dia 7 de outubro de 2020, no empate em 1 a 1, com o Santos, na Neo Química Arena, que contou inclusive com gol do defensor. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e precisou passar por cirurgia. O prazo de recuperação previsto para esse tipo de lesão é de seis a oito meses, portanto, entre os meses de abril e junho ele pode estar de volta.