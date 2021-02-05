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Em recuperação no Corinthians, Avelar usa tirolesa da Neo Química Arena

Nova atração do estádio corintiano já está disponível para ser utilizada e teve como um dos clientes o zagueiro Danilo Avelar, que se recupera de cirurgia no joelho direito...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:04
Crédito: Reprodução/Instagram Seloko Tirolesa
A Neo Química Arena tem investido em novas atrações para chamar o público também em dias que não há jogos, principalmente neste momento de pandemia. Uma delas é a tirolesa, inaugurada há pouco tempo e já recebe público. A atração recebeu uma visita ilustre na última quinta-feira: o zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, que se recupera de cirurgia no joelho direito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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O momento de descontração do corintiano foi publicado pelo perfil oficial da atração, a "Seleko Tirolesa". Segundo o GE, Danilo esteve no estádio junto com sua equipe de games e testou o aparelho que fica no no 4º andar do prédio oeste. A corda liga os setores leste e oeste e passa por cima do norte.
Avelar se machucou no dia 7 de outubro de 2020, no empate em 1 a 1, com o Santos, na Neo Química Arena, que contou inclusive com gol do defensor. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e precisou passar por cirurgia. O prazo de recuperação previsto para esse tipo de lesão é de seis a oito meses, portanto, entre os meses de abril e junho ele pode estar de volta.
A tirolesa da Neo Química Arena funciona de quarta-feira a domingo entre às 10h e às 17h. É possível comprar o ingresso de forma antecipada ou no 4º andar do prédio Oeste do estádio. O equipamento tem uma altura de aproximadamente 50 metros e percurso de 200 metros. A atração poderá ser usada pelo público também em dias de jogos, quando for autorizado.

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