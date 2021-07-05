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futebol

Em reapresentação do Palmeiras, Dudu e Veron treinam sem restrições

Pedrão, que retorna de empréstimo, e Mayke, recuperado de uma inflamação no joelho, também participaram das atividades...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 19:42
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu, no último domingo (04), o Sport por 1 a 0 e se manteve na briga pela liderança do Brasileirão. Após o confronto, o elenco retornou a São Paulo e se reapresentou, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Sem contar com os titulares em Recife, que realizaram apenas atividades regenerativas, o treinador Abel Ferreira teve a presença de Dudu, Veron, Pedrão e Mayke nas atividades.
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Após voltarem de empréstimo, Dudu e Pedrão foram liberados pela FIFA e logo poderão atuar pelo Maior Campeão Nacional. Pedrão, inclusive, já apareceu no BID e está à disposição para o duelo contra o Grêmio, na quarta-feira (07). Veron, em fase final de transição física, e Mayke, que se recupera de uma inflamação no joelho direito também participaram normalmente dos trabalhos.
No treinamento, Abel Ferreira propôs dois trabalhos. No primeiro, numa atividade de ataque contra defesa, o time trabalhou marcação pressão e busca por espaço. Na sequência, foram disputados jogos em campo reduzido.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante Luiz Adriano, se recuperando de um edema no joelho, não participou da atividade junto com o elenco.
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (07), às 19h (horário de Brasília), contra o Grêmio.

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