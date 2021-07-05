Em reapresentação do Palmeiras, Dudu e Veron treinam sem restrições

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, no último domingo (04), o Sport por 1 a 0 e se manteve na briga pela liderança do Brasileirão. Após o confronto, o elenco retornou a São Paulo e se reapresentou, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Sem contar com os titulares em Recife, que realizaram apenas atividades regenerativas, o treinador Abel Ferreira teve a presença de Dudu, Veron, Pedrão e Mayke nas atividades.

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Após voltarem de empréstimo, Dudu e Pedrão foram liberados pela FIFA e logo poderão atuar pelo Maior Campeão Nacional. Pedrão, inclusive, já apareceu no BID e está à disposição para o duelo contra o Grêmio, na quarta-feira (07). Veron, em fase final de transição física, e Mayke, que se recupera de uma inflamação no joelho direito também participaram normalmente dos trabalhos.

No treinamento, Abel Ferreira propôs dois trabalhos. No primeiro, numa atividade de ataque contra defesa, o time trabalhou marcação pressão e busca por espaço. Na sequência, foram disputados jogos em campo reduzido.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante Luiz Adriano, se recuperando de um edema no joelho, não participou da atividade junto com o elenco.