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Em reapresentação do Flamengo, Bruno Henrique vai a campo, faz treino leve e segue como dúvida

Elenco se reapresenta após um dia de folga e trabalha visando a partida do próximo domingo, contra o Palmeiras em São Paulo, pela primeira rodada do returno do Brasileirão...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 18:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O elenco do Flamengo voltou a trabalhar nesta segunda, no Ninho do Urubu, após a folga de domingo. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro prepara-se para voltar a campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, e a dúvida segue sendo a respeito de Bruno Henrique. Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, o atacante segue trabalhando separado dos demais.+ Novela envolvendo David Luiz no Flamengo pode ser estendida até quando?
Nesta tarde, o camisa 27 foi a campo e fez exercícios leves acompanhado por um dos fisioterapeutas do Flamengo. Bruno Henrique se lesionou na etapa inicial do jogo contra o Grêmio, em 25 de agosto, válido pela Copa do Brasil.Renato Gaúcho segue trabalhando no Ninho do Urubu sem Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta - todos a serviço das respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Por outro lado, Kenedy foi integrado ao grupo após uma semana treinando à parte.
O zagueiro Rodrigo Caio também está treinando com os demais atletas e deve ficar à disposição do treinador para o jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.A atividade desta segunda deu início à metade final do período de duas semanas sem jogos. Na primeira, o elenco foi submetido a treinos de maior intensidade e carga mais altas para seguirem em ritmo. Agora, a programação é de trabalhos menos pesados até a partida contra o Palmeiras, em São Paulo.

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