Em reapresentação do Flamengo, Bruno Henrique vai a campo, faz treino leve e segue como dúvida

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O elenco do Flamengo voltou a trabalhar nesta segunda, no Ninho do Urubu, após a folga de domingo. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro prepara-se para voltar a campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, e a dúvida segue sendo a respeito de Bruno Henrique. Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, o atacante segue trabalhando separado dos demais.+ Novela envolvendo David Luiz no Flamengo pode ser estendida até quando?

Nesta tarde, o camisa 27 foi a campo e fez exercícios leves acompanhado por um dos fisioterapeutas do Flamengo. Bruno Henrique se lesionou na etapa inicial do jogo contra o Grêmio, em 25 de agosto, válido pela Copa do Brasil.Renato Gaúcho segue trabalhando no Ninho do Urubu sem Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta - todos a serviço das respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Por outro lado, Kenedy foi integrado ao grupo após uma semana treinando à parte.