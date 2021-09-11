Em quinto lugar na tabela, Flamengo é o segundo time com mais chances de vencer o Campeonato Brasileiro

Após duas semanas livre para treinos, o Flamengo volta a disputar o Brasileirão neste domingo, em São Paulo, contra o Palmeiras. Apesar de ser o atual quinto colocado, o time de Renato Gaúcho é o segundo com mais chances de ser campeão ao final da temporada - o que garantiria ao Rubro-Negro um inédito tricampeonato consecutivo. É o que apontam o Departamento de Matemática da UFMG e o Infobola, dois portais que calculam as probabilidades no futebol.Atlético-MG (39 pontos em 18 jogos), Palmeira (35 em 18 jogos), Fortaleza (33 em 19 jogos) e Bragantino (32 em 18 jogos) são os clubes à frente do Flamengo antes do início da 20ª rodada, que dará início ao returno do Brasileirão. O Rubro-Negro, por sua vez, tem 31 pontos, mas só disputou 16 partidas até agora, o que explica as maiores possibilidades apontadas ao time da Gávea.+ Confira a classificação atualizada e os próximos jogos do Brasileirão!Os jogos adiados do Flamengo são contra o Grêmio, pela segunda rodada em Porto Alegre, Athletico, pela quarta rodada em Curitiba, e Atlético-GO, pela 19ª rodada no Rio de Janeiro. A CBF não marcou novas datas para as três partidas.Após duas semanas livre de jogos, por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, o Flamengo volta a campo neste domingo, em São Paulo, contra o Palmeiras.As probabilidades calculadas pelo Infobola para o campeão brasileiro de 2021: