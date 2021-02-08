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Em processo de recuperação, trio marca presença em treino do Corinthians

Jemerson, Ruan Oliveira e Mantuan apareceram em campo no treino desta segunda-feira, mas em estágios diferentes. Nenhum deles, porém, tem prazo definido para retorno...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 13:41

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 13:41

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava e em campo, pelas fotos disponibilizadas pelo clube, três presenças tiveram destaque durante as atividades: Jemerson, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, todos em processo de recuperação de lesão, que estão em estágios diferentes. Nenhum deles, porém, ainda tem prazo definido para retorno aos gramados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Quem está mais próximo de voltar a jogar é o zagueiro Jemerson, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, no dia 21 de janeiro, em duelo com o Sport. Inicialmente o prazo dado pelo Timão foi de quatro semanas, o que o deixaria fora do Brasileirão, mas há a expectativa de que ele possa estar pronto para as rodadas finais. Nesta segunda-feira, ele treinou com bola, no entanto ainda sob os cuidados da fisioterapia.
Já os casos dos jovens Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan estão mais longe de culminar em uma volta, já que ambos se recuperam de cirurgia em decorrência de terem rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Ruan sofreu a lesão no início de setembro de 2020, e tem previsão de retorno entre março e maio deste ano. Já Mantuan foi operado em novembro e tem volta prevista entre maio e julho de 2021. No treino desta segunda, eles apareceram de tênis no gramado e não estão no estágio de trabalhar com bola.
Outro que estava fora por conta de cirurgia era Lucas Piton, que foi submetido a uma operação na hérnia inguinal em meados de janeiro e já treina sem restrições com os demais companheiros. A expectativa é de que ele já possa ser relacionado por Vagner Mancini para o duelo com o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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