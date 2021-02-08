Em processo de recuperação, trio marca presença em treino do Corinthians

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava e em campo, pelas fotos disponibilizadas pelo clube, três presenças tiveram destaque durante as atividades: Jemerson, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, todos em processo de recuperação de lesão, que estão em estágios diferentes. Nenhum deles, porém, ainda tem prazo definido para retorno aos gramados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Quem está mais próximo de voltar a jogar é o zagueiro Jemerson, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, no dia 21 de janeiro, em duelo com o Sport. Inicialmente o prazo dado pelo Timão foi de quatro semanas, o que o deixaria fora do Brasileirão, mas há a expectativa de que ele possa estar pronto para as rodadas finais. Nesta segunda-feira, ele treinou com bola, no entanto ainda sob os cuidados da fisioterapia.

Já os casos dos jovens Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan estão mais longe de culminar em uma volta, já que ambos se recuperam de cirurgia em decorrência de terem rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ruan sofreu a lesão no início de setembro de 2020, e tem previsão de retorno entre março e maio deste ano. Já Mantuan foi operado em novembro e tem volta prevista entre maio e julho de 2021. No treino desta segunda, eles apareceram de tênis no gramado e não estão no estágio de trabalhar com bola.