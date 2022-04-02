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futebol

Em primeiro teste de Luís Castro, Botafogo vence Volta Redonda em jogo-treino

Romildo e Luiz Fernando marcam somente no terceiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 19:18

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 19:18

O Botafogo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na tarde deste sábado, no Nilton Santos. A partida foi um jogo treino e foi a primeira experiência do técnico Luís Castro comandando o Glorioso na beira do campo. Os gols foram marcados no terceiro tempo por Romildo, de cabeça, e Luiz Fernando, de pênalti. O confronto teve três tempos de 30 minutos e o Alvinegro começou o jogo com uma outra cara. Rápida troca de passes, movimentação, maior compactação e forte pressão quando perdia a bola.
Nas duas primeiras etapas, o atacante Victor Sá, que foi o destaque do jogo-treino, acertou boas finalizações, inclusive, acertou o travessão em uma delas e já mostrou suas credenciais. Além disso, Patrick de Paula e Oyama distribuíram o jogo e deram uma dinâmica interessante no meio-campo distribuindo bons passes.No último tempo, Luís Castro aproveitou para colocar a garotada em campo junto dos atletas que atuaram no Campeonato Carioca. O Botafogo foi pouco criativo, mas aos 25 minutos Saravia cobrou falta na cabeça de Romildo, que cabeceou no canto para fazer 1 a 0. Logo após, antes de encerrar a partida, aos 30 minutos, Rikelmi tentou uma jogada individual e sofreu um pênalti, que foi convertido pelo Luiz Fernando e fechou o placar em 2 a 0.
Crédito: LuísCastrovenceemseuprimeirotestenoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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