Em primeira decisão contra o São Paulo no Allianz, Palmeiras enfrenta rival que mais derrotou na arena

Crédito: Cesar Greco

Disputando a quinta final desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (20) no Allianz Parque pela partida de ida da decisão do Paulistão 2021. Apesar de derrotas nos últimos dois jogos, o Alviverde conta com uma grande superioridade diante do rival em confrontos disputados na arena.

ATUAÇÕES: Zé Rafael e Scarpa são destaques do Palmeiras em derrota

Invicto até 2020, o Alviverde sofreu seu primeiro revés para o rival na temporada passada, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, pelo Brasileirão. O Tricolor, de Fernando Diniz à época, bateu o time por 2 a 0 e acabou com a série positiva do Palmeiras. Desde então, apenas mais um jogo foi disputado na arena, novamente com o São Paulo levando a melhor, porém, desta vez, pelo Paulistão e com Hernán Crespo no comando do clube.

As duas derrotas recentes foram apenas as primeiras após nove jogos de invencibilidade do Verdão na nova casa. Os números atestam um amplo favoritismo para lado verde desde a inauguração do estádio. Sendo assim, o Palmeiras busca retomar seu domínio no Allianz para sair na frente na grande final.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresConfira o retrospecto geral do duelo no estádio.

- Jogos: 11- Vitórias: 8- Empates: 1- Derrotas: 2- Gols feitos: 24- Gols sofridos: 7- Saldo de gols: 17

Além disso, o Alviverde busca encerrar a série invicta do rival de quatro jogos sem saber o que é perder no Choque-Rei. O último triunfo palestrino aconteceu em 2019 pelo Brasileirão daquele ano em pleno Allianz Parque, durante a breve passagem do técnico Mano Menezes pelo clube.

A superioridade revelada pelas estatísticas do clássico disputado no Allianz ainda carrega dois fatores: o São Paulo é o time que mais perdeu e mais sofreu gols visitando a arena. Sem contar que o mandante possuiu uma média de 2,1 gols por jogo e foi vazado em somente cinco partidas.

Confira a lista de Choques-Rei no Allianz Parque.

- Palmeiras 3×0 São Paulo (2015) - Paulistão- Palmeiras 4×0 São Paulo (2015) - Brasileirão- Palmeiras 2×1 São Paulo (2016) - Brasileirão- Palmeiras 3×0 São Paulo (2017) - Paulistão- Palmeiras 4×2 São Paulo (2017) - Brasileirão- Palmeiras 2×0 São Paulo (2018) - Paulistão- Palmeiras 3×1 São Paulo (2018) - Brasileirão- Palmeiras 0x0 São Paulo (2019) - Paulistão- Palmeiras 3×0 São Paulo (2019) - Brasileirão- Palmeiras 0x2 São Paulo (2020) - Brasileirão- Palmeiras 0x1 São Paulo (2021) - Paulistão

Depois de enfrentar o Santos no Paulista e na Copa do Brasil de 2015 e o Corinthians em duas decisões de Estadual, uma em 2018 e outra em 2020, o Palmeiras decide uma taça pela primeira vez contra o São Paulo em seu novo estádio. Até o momento, são quatro finais contra rivais e dois títulos conquistados.