  Em 'prévia' da Champions, Chelsea vence o Manchester City de virada e impede título inglês adiantado
Em 'prévia' da Champions, Chelsea vence o Manchester City de virada e impede título inglês adiantado

Vitória da equipe do Chelsea por 2 a 1 nos minutos finais impediu grito de campeão do Manchester City...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:29

LanceNet

08 mai 2021 às 15:29
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Neste sábado, o Manchester City recebeu o Chelsea no Eithad Stadium, em Manchester, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto poderia dar o título para os Citzens, mas a vitória do Chelsea por 2 a 1 segurou o grito do City. Os gols foram marcados por Sterling, para o City e, para os Blues, por Ziyech e Alonso.
Veja a tabela do InglêsGOL DO TÍTULO?Já no final de uma primeira etapa bastante equilibrada, uma falha na saída de bola do Chelsea resultou em uma roubada de bola de Gabriel Jesus. Passes rápidos fizeram a bola chegar na área com Aguero, mas foi Sterling que marcou para abrir o placar para o City.
PÊNALTILogo na sequência do primeiro gol da partida deste sábado, o Manchester City viu um pênalti ser marcado. Na cobrança, porém, o atacante Sergio Aguero foi para a bola e, em uma cavadinha, perdeu a chance de colocar os Citzens com uma vantagem maior.
EMPATENa segunda etapa, o Chelsea entrou melhor em campo, e fez uma partida que não havia sido vista no primeiro tempo. Não foi por acaso que, aos 18 minutos, Azpilicueta encontrou Ziyech para deixar tudo igual novamente no Eithad Stadium.
VIRADAEm sequência, o Chelsea seguiu pressionando o Manchester City de forma muito intensa. Gols de Timo Werner e Hudson-Odoi foram anulados corretamente por impedimento, mas Marcos Alonso, aos 47 minutos, colocou os Blues como vencedores.
SEQUÊNCIAO Manchester City enfrenta o Newcastle na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Arsenal às 16:15 (de Brasília) de quarta-feira.

