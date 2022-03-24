Em preparação para o clássico, Fred treina com o grupo do Fluminense; Luiz Henrique fica na fisioterapia

O Fluminense segue a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Nesta quinta-feira, em treino no CT Carlos Castilho, o técnico Abel Braga contou com Fred e David Duarte no campo. O atacante Luiz Henrique segue em trabalho com a fisioterapia e deve ficar fora da partida. Esta foi a primeira vez que a imprensa teve acesso às atividades depois do início da pandemia.Felipe Melo, que apresentou uma lesão no abdômen após a eliminação para o Olimpia, do Paraguai, na Libertadores, apareceu no campo de tênis e ainda é dúvida para o confronto. Pineida correu em volta do gramado após o choque de cabeça com Marcos Felipe no final da partida de segunda-feira. Samuel Xavier, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, também esteve presente e participou do aquecimento.
Fred não entra em campo desde a partida de ida contra o Olimpia, na Libertadores, quando sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Ele participou normalmente das atividades e pode reforçar a equipe.
Já Luiz Henrique sofreu uma pancada no tornozelo na partida do Nilton Santos, atuou na volta, mas ficou fora contra o Botafogo por voltar a sentir dores.
O Fluminense venceu o jogo de ida por 1 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para ficar com a vaga na final do Estadual. O jogo acontece neste domingo, às 16h, no Maracanã.> Veja e simule a tabela do Carioca