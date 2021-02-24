futebol

Em preparação para o Carioca, Sub-23 do Fluminense vence o Madureira

Equipe fez o segundo amistoso da temporada e contou com gol de Alexandre; Estadual começa no dia 3 de março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 17:50

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 17:50

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois do empate com o Bangu, o time Sub-23 do Fluminense segue a preparação para o Campeonato Carioca e venceu o Madureira por 1 a 0, com gol do atacante Alexandre, no CT Carlos Castilho. O time de Aspirantes, que conta também com os jovens promovidos do Sub-17, atuará no início do Estadual para dar mais tempo de descanso ao elenco principal.
> Quem foi o craque do Brasileirão? Redação do LANCE! escolhe os melhores da competiçãoO gol saiu ainda na primeira etapa. Matheus Martins recebeu bola aberta na esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro, na medida, para Alexandre apenas completar e colocar no fundo da rede. Neste momento, o Flu tinha em campo Pedro Rangel; Daniel, Davi, Geovani e Marcos Pedro; John Everson, Metinho e Wallace; Gabriel Teixeira, Matheus Martins e Alexandre.
Assim como no primeiro jogo, apenas o goleiro se manteve até o fim. O Tricolor terminou com Pedro Rangel; Felipe, Wiris, Higor e Raí; Caio Vinícius, Nascimento e Edinho; Kayky, Cauã e João Neto, tendo mais uma boa chance de ampliar, mas sem mudar o placar.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃOComandante do time enquanto Marcão está no elenco profissional, o técnico Ailton Ferraz fez um balanço da preparação do time. O Campeonato Carioca começa no dia 3 de março. O Fluminense estreia contra o Resende.
- Eu acho que estamos num caminho bom. É lógico que vão descer mais alguns atletas do profissional para encaixar nesse projeto, e do que eu vi hoje, eu estou muito feliz. Os meninos deram uma resposta boa mediante a um time profissional. Um a zero e ainda com chances de ampliar. Então fico feliz.

