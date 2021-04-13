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Em preleção, Bruno Henrique responde Felipe Melo sobre rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Camisa 27 teve a palavra no vestiário do Flamengo antes da Supercopa do Brasil, e falou sobre a declaração do volante, que disse que o Flamengo não é rival do clube palmeirense...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 10:05
Crédito: Reprodução/FlaTV
Antes da decisão com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, o atacante Bruno Henrique - que costuma ser discreto fora do campo, apesar do destaque com a bola rolando - teve a palavra e falou ao elenco do Flamengo no vestiário, minutos antes da equipe entrar em campo. Em discurso que inflamou os companheiros, o camisa 27 respondeu uma declaração de Felipe Melo, na qual o experiente volante afirmou que o Rubro-Negro não é rival do clube paulista.
- Os caras falaram que não querem rivalidade com o Flamengo. Isso é um grande fator, chegar em campo e fazer o que a gente sempre fez, impor em cima dos caras, entrar dentro dos caras, sempre vibrar por aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Ser campeão - esbravejou Bruno Henrique, sendo acompanhado por gritos e palmas dos jogadores e comissão técnica.
Potências econômicas do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras têm sido os protagonistas e dividido as principais conquistas nos últimos anos. O Rubro-Negro conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), a Libertadores de 2019 e as Supercopas do Brasil de 2019 e 2020, além da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, foi campeão do Brasileirão em 2016 e 2018, da Libertadores em 2020 e da Copa do Brasil em 2015 e 2020.

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