Em preleção, Bruno Henrique responde Felipe Melo sobre rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Crédito: Reprodução/FlaTV

Antes da decisão com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, o atacante Bruno Henrique - que costuma ser discreto fora do campo, apesar do destaque com a bola rolando - teve a palavra e falou ao elenco do Flamengo no vestiário, minutos antes da equipe entrar em campo. Em discurso que inflamou os companheiros, o camisa 27 respondeu uma declaração de Felipe Melo, na qual o experiente volante afirmou que o Rubro-Negro não é rival do clube paulista.

- Os caras falaram que não querem rivalidade com o Flamengo. Isso é um grande fator, chegar em campo e fazer o que a gente sempre fez, impor em cima dos caras, entrar dentro dos caras, sempre vibrar por aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Ser campeão - esbravejou Bruno Henrique, sendo acompanhado por gritos e palmas dos jogadores e comissão técnica.