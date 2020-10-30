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Em prantos, Abel Ferreira se despede de elenco do PAOK e vai assinar com Palmeiras antes de chegar ao Brasil

Jornalistas flagraram, em vídeo, a despedida do técnico com os jogadores do clube grego; português vai firmar contrato digitalmente com Verdão
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Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 12:10
Abel Ferreira deve assinar contrato com o Palmeiras antes mesmo de chegar ao Brasil. O estafe do treinador português e o clube trabalham para que seu desembarque ocorra até o próximo domingo (1), no entanto, o vínculo com o Verdão será firmado digitalmente, o que possibilitará seu anúncio de forma antecipada.
Na manhã desta sexta-feira (30), o técnico, inclusive, já se despediu do elenco do PAOK no retorno à Grécia, após a partida contra o Granada desta quinta-feira (29) pela UEFA Europa League. O momento foi flagrado em vídeo e divulgado nas redes sociais, confira: Antes de vir para o Brasil, Ferreira viajará para Portugal, por motivos pessoais. Logo em seguida, embarcará rumo à América do Sul, onde iniciará seu novo desafio com o Verdão, com quem terá contrato até o fim de 2022. A ideia é que o novo comandante já esteja nas cabines do Allianz Parque para assistir presencialmente ao duelo contra o Atlético-MG, marcado para as 17h de segunda-feira (2).
Abel deve trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.Abel Ferreira fecha ciclo no PAOK (Imagem: Reprodução/@mvic777)

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