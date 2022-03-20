Em poucos minutos, Deyverson entra, faz gol de empate do Palmeiras, mas acaba expulso; veja vídeo

O atacante Deyverson teve mais uma apresentação intensa com a camisa do Palmeiras. Desta vez, no entanto, o atacante foi do céu ao inferno em poucos minutos. O jogador entrou em campo aos 21 minutos, na vaga de Gabriel Veron, e 15 minutos depois, marcou o gol de empate do Verdão, de pênalti, contra o Red Bull Bragantino.
Após comemorar com dancinha e se emocionar, poucos minutos depois, o camisa 16 acabou expulso de campo após dura reclamação com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza por falta marcada para o Red Bull Bragantino. Apesar disso, recebeu o apoio da torcida ao deixar o gramado.
Por conta da expulsão, Deyverson está fora das quartas de final, contra o Ituano, na próxima quarta-feira, em duelo que acontecerá no Allianz Parque.