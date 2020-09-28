Em pouco tempo, Serrato se diz bem integrado no Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Apesar do pouco tempo em que está no Sport, o meio-campista Marcos Serrato assegura que está bem adaptado a equipe pernambucana. Algo que tem colaboração de outros nomes do plantel que ele já conhecia e, inclusive, pediu referências aos mesmos antes de fechar com o Rubro-Negro.

Além disso, o jogador que estreou na última quarta-feira onde o time venceu por 1 a 0 o Corinthians no Brasileirão avaliou, em palavras captadas pelo portal 'ge', a sua versatilidade de atuação no que se refere as diferentes funções que pode exercer no meio-campo:

- Me sinto mais a vontade como segundo volante, podendo chegar um pouco mais ali no ataque. Gosto também um pouco do jogo apoiado, de ter a bola. É bom quando o time tem uma competitividade acirrada, mostra que está crescendo. O clube mostra um crescimento na competição. Eu já fiz todas as funções ali do meio de campo. Pode esperar de mim um jogador muito prestativo, o que precisar eu vou estar pronto para fazer.

- Antes de vir, eu tinha conversado com Ricardinho e Ronaldo (atacante), que eram jogadores que eu conhecia, e todos falaram muito bem do grupo. Fui muito bem recebido. O ambiente é maravilhoso para se trabalhar. Você vê que os jogadores todos estão tentando se ajudar, comprando a causa - disse o jogador trazido do Ituano.