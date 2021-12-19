Em postagem, Renzo Saravia se despede do Internacional

Chegou ao fim a passagem de Renzo Saravia do Internacional. O argentino vai retornar ao futebol europeu e usou a rede social para se despedir do Colorado.

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‘Despedidas são doloridas e tristes, mas meu amor por você é gigante. Gigante como esse clube que me recebeu nesses dois anos. Que intensidade eu vivi tudo isso. Vibrei, comemorei, chorei e gritei. Assim como vocês fizeram nas arquibancadas. Tentei ser um reflexo disso em campo. Estarei sempre na torcida. Nunca me esquecerei dos dias que passei contigo, Inter. Um abraço, Renzo Saravia’.

Lesão

Durante a passagem no Internacional, Renzo Saravia sofreu uma lesão no joelho e ficou sete meses no departamento médico.

Mesmo com a recuperação, o argentino não conseguiu boas atuações em2021 e agora regressa ao Porto-POR, clube que é dono dos seus direitos federativos.