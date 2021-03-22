Em período integral, Rodrigo Caio dá sequência a tratamento no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após participar da reta final do Brasileirão "no sacrifício" e ciente dos riscos de ter a lesão muscular agravada - o que se confirmou -, Rodrigo Caio segue em recuperação em período integral no Ninho do Urubu. Em processo de transição, o zagueiro fez trabalhos específicos, na parte interna do CT pela manhã e, de tarde, treinou separado do grupo no gramado, em parte com bola.

Rodrigo Caio, que teve Covid-19 em 2020 e, depois, conviveu com lesões até o fim da última temporada, não tem previsão de retorno aos jogos. O atleta segue o tratamento acompanhado pelo departamento médico do Flamengo e só voltará a ficar à disposição do treinador Rogério Ceni quando estiver 100%.