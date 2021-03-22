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Em período integral, Rodrigo Caio dá sequência a tratamento no Flamengo

Zagueiro agravou lesão muscular ao participar da reta final do Brasileirão, em fevereiro...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 20:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após participar da reta final do Brasileirão "no sacrifício" e ciente dos riscos de ter a lesão muscular agravada - o que se confirmou -, Rodrigo Caio segue em recuperação em período integral no Ninho do Urubu. Em processo de transição, o zagueiro fez trabalhos específicos, na parte interna do CT pela manhã e, de tarde, treinou separado do grupo no gramado, em parte com bola.
Rodrigo Caio, que teve Covid-19 em 2020 e, depois, conviveu com lesões até o fim da última temporada, não tem previsão de retorno aos jogos. O atleta segue o tratamento acompanhado pelo departamento médico do Flamengo e só voltará a ficar à disposição do treinador Rogério Ceni quando estiver 100%.
Enquanto isso, Bruno Viana - reforço contratado para a zaga - deve disputar sua segunda partida como titular nesta quarta-feira, ao lado de Léo Pereira pelo Carioca. O Flamengo enfrenta o Botafogo, às 21h35, no Estádio Nilton Santos.

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