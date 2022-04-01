Em partida emocionante com cinco gols, Braga vence Benfica pelo Campeonato Português

Nesta sexta-feira o SC Braga venceu o Benfica no Estádio de Braga por 3 a 2, pela 28ª rodada do Campeonato Português. O time da casa esteve em vantagem no placar por grande parte do jogo e os visitantes precisaram de apenas dois minutos para empatar. Ao final, Vitinha marcou o gol da vitória da equipe do técnico Carlos Carvalhal.PRIMEIRO TEMPO COM BRAGA DOMINANTEO Braga dominou em todo o primeiro tempo. Apesar do Benfica ter saído na frente com um gol anulado pelo VAR, os donos da casa foram para o intervalo vencendo o duelo por 1 a 0, com gol de Iuri Medeiros.

ETAPA FINAL DE TIRAR O FÔLEGO​No início do segundo tempo, depois de receber um bom passe, André Horta apareceu sozinho na área para driblar o goleiro Vlachodimos e ampliar o placar.

Quando tudo parecia tranquilo, os Encarnados conseguiram um pênalti visto pelo VAR, que foi convertido pelo uruguaio Darwin Núñez e, logo após que a bola voltou a rolar, João Mário empatou a partida. No fim do jogo, Vitinha chutou de primeira depois de um belo cruzamento pela direita decretou a vitória do Braga.

Com o resultado, os times continuam estacionados nas mesmas posições. O Braga em quarto, agora com 52 pontos e o Benfica em terceiro com 61 pontos. Na próxima rodada, os times enfrentam o Vizela e o Belenenses SAD, respectivamente.