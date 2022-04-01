Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em partida emocionante com cinco gols, Braga vence Benfica pelo Campeonato Português
futebol

Em partida emocionante com cinco gols, Braga vence Benfica pelo Campeonato Português

Encarnados buscaram empate após sair atrás no placar, mas time da casa vira no minuto seguinte...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:30
Nesta sexta-feira o SC Braga venceu o Benfica no Estádio de Braga por 3 a 2, pela 28ª rodada do Campeonato Português. O time da casa esteve em vantagem no placar por grande parte do jogo e os visitantes precisaram de apenas dois minutos para empatar. Ao final, Vitinha marcou o gol da vitória da equipe do técnico Carlos Carvalhal.PRIMEIRO TEMPO COM BRAGA DOMINANTEO Braga dominou em todo o primeiro tempo. Apesar do Benfica ter saído na frente com um gol anulado pelo VAR, os donos da casa foram para o intervalo vencendo o duelo por 1 a 0, com gol de Iuri Medeiros.
ETAPA FINAL DE TIRAR O FÔLEGO​No início do segundo tempo, depois de receber um bom passe, André Horta apareceu sozinho na área para driblar o goleiro Vlachodimos e ampliar o placar.
Quando tudo parecia tranquilo, os Encarnados conseguiram um pênalti visto pelo VAR, que foi convertido pelo uruguaio Darwin Núñez e, logo após que a bola voltou a rolar, João Mário empatou a partida. No fim do jogo, Vitinha chutou de primeira depois de um belo cruzamento pela direita decretou a vitória do Braga.
Com o resultado, os times continuam estacionados nas mesmas posições. O Braga em quarto, agora com 52 pontos e o Benfica em terceiro com 61 pontos. Na próxima rodada, os times enfrentam o Vizela e o Belenenses SAD, respectivamente.
Crédito: BragaeBenficaprotagonizaramumapartidadetirarofôlego(Divulgação/TwitterSCBraga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados