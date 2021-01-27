Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em partida complicada, Barcelona vence o Rayo Vallecano pela Copa do Rei

Virada do Barça elimina o Rayo nas oitavas de final da competição; Lionel Messi volta de suspensão marcando um gol...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:55

Crédito: Divulgação / Barcelona
Nesta quarta-feira, o Barcelona viajou até Madrid para enfrentar o Rayo Vallecano, hoje na segunda divisão espanhola. Em uma partida complicada, o Rayo saiu na frente com Fran García, mas o Barça tinha Messi para empatar, e Frenkie de Jong para marcar o gol da virada e classificação da equipe catalã.
Veja a tabela do EspanholPOLÊMICAJá no início de uma partida que o Barcelona esperava não enfrentar sustos, algo favorável indicava uma vitória. O jovem Francisco Trincão foi derrubado na área, e o pênalti não chegou para os catalães. Com a polêmica centrada, o Barça continuou no ataque durante a primeira etapa.
GIGANTE DE VALLECASNa busca por um resultado improvável em uma partida complicada, o Rayo foi ao ataque na segunda etapa. O primeiro chute foi travado pela defesa do Barcelona, mas o time persistiu, chutando mais uma vez ao gol. Foi na terceira tentativa que Fran Garcia marcou um gol que colocava o Rayo à frente do placar.
BARCELONA REAGENão demorou muito para o Barcelona reagir e empatar a partida. Aos 24 do segundo tempo, ou seja, seis minutos após o gol do Rayo, Griezmann partiu em velocidade, e em condição legal, encontrou Messi sozinho ao seu lado. Com toda a defesa do adversário já superada, o capitão deixou tudo igual.
VIRADA CATALÃSuperior durante todo o jogo, o Barcelona não se deu por vencido em nenhum momento, e quis a virada após empatar o jogo. Foi com assistência de Jordi Alba para Frenkie de Jong que o Barça marcou o seu segundo gol, classificando-se assim para as quartas de final da Copa do Rei.
SEQUÊNCIAO Rayo Vallecano, na luta pelo acesso ao topo do futebol espanhol, enfrenta o Espanyol neste domingo, às 12h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada de La Liga 2. O Barcelona recebe o Athletic Bilbao, seu algoz na Supercopa da Espanha, também no domingo, mas em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados