Em parceria com Palmeiras, Marlon Góes lança clipe de ‘Cala a Boca Secador’

Autor de hits e queridinho da torcida do Palmeiras, o cantor Marlon Góes postou, em seu canal do YouTube, na última terça-feira (27), o clipe de sua principal música sobre o Verdão: “Cala a Boca, Secador”, que é a canção mais escutada do artista no Spotify. >> Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado

O vídeo foi feito em parceria com o clube, gravado em São Paulo e filmado e dirigido pela TV Palmeiras, além de contar com a participação de fãs do músico. Além disso, o cantor revelou ao NOSSO PALESTRA/LANCE! que tem planos para realizar mais vídeos em parceria com o Alviverde, inclusive da música “É gol do Rony”.Marlon Góes é cantor e ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi, inclusive, convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.