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futebol

Em parceria com Palmeiras, Marlon Góes lança clipe de ‘Cala a Boca Secador’

Vídeo foi filmado e dirigido pelo próprio canal de comunicação do clube
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Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:40
Crédito: Reprodução/YouTube
Autor de hits e queridinho da torcida do Palmeiras, o cantor Marlon Góes postou, em seu canal do YouTube, na última terça-feira (27), o clipe de sua principal música sobre o Verdão: “Cala a Boca, Secador”, que é a canção mais escutada do artista no Spotify. >> Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
O vídeo foi feito em parceria com o clube, gravado em São Paulo e filmado e dirigido pela TV Palmeiras, além de contar com a participação de fãs do músico. Além disso, o cantor revelou ao NOSSO PALESTRA/LANCE! que tem planos para realizar mais vídeos em parceria com o Alviverde, inclusive da música “É gol do Rony”.Marlon Góes é cantor e ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi, inclusive, convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.
Confira o clipe de “Cala a Boca Secador”:

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