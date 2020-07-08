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Em parceria com laboratório, Peixe testa ídolos e Pepe afirma: 'Por isso que o Santos é bicampeão mundial'

Ex-jogadores e familiares foram examinados em suas casas em iniciativa promovida pelo Alvinegro Praiano...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 18:39

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:39

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em parceria com o laboratório de análises clínicas Cellula Mater, de Santos, o Peixe promoveu testes de COVID-19 a ídolos históricos do clube, como Lima, Dorval, Mengálvio, Edu e Pepe, e os seus familiares.
Por serem do grupo de risco, os responsáveis por realizar os exames fizeram a testagem na residência dos ex-jogadores, que demonstraram muita gratidão pelo cuidado.
– É coisa de time grande, que tem amor por todos os colaboradores. Por isso que o Santos é bicampeão mundial – disse Pepe à Santos TV.
Além dos ídolos, o clube realizou duas baterias de testes nos jogadores e comissão técnica antes do retorno dos treinamentos com bola na última quarta-feira. Funcionários também foram testados.

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