Em ótima fase, Jhemerson do Tombense projeta semifinais com o Galo e ‘desenha’ futuro promissor na carreira

Jhemerson, 24 anos, sabe que o duelo com o Atlético-MG pelas semifinais do Campeonato Mineiro é decisivo para o Tombense. A equipe do interior de Minas encara o primeiro colocado da fase preliminar em duas partidas. O jogador do Gavião-Carcará tem bom retrospecto no campeonato, participando de 70% dos gols marcados pelo time de Tombos no Estadual em 11 assistências. Jhemerson está perto de conseguir outra conquista na carreira, que pode ser benéfica para seu futuro no futebol. O jogador deve receber a cidadania italiana em breve e contou com a parceria e consultoria da Cafaggi Group para isso. Sua boa participação pelo Tombense, finalista das edições de 2020 e 2021 do Estadual, pode render ao meio de campo uma transferência para equipes brasileiras ou de outros países, de acordo com as primeiras sondagens. Ter o passaporte europeu pode ser uma das chaves para a carreira internacional. O jogador destaca que sua carreira registra passagens por Vitória-BA e Paraná Clube, antes de chegar à equipe mineira. E, neste momento de decisão, sonha com o título com o Tombense, um feito raro para times do interior do estado. -A expectativa é grande para a semifinal, pois fizemos uma campanha muito boa em 2020 e concretizamos agora em 2021, ficando entre os quatro finalistas da competição. Mostra que o trabalho está sendo bem feito-disse. E completou: -Espero fazer um bom jogo junto com os companheiros, com boa organização e intensidade, para chegar à final mais uma vez, coroando meu bom momento dentro e fora de campo-disse o meia, que falou sobre os próximos passos na carreira. - Bem. Sobre meu futuro tenho colhido bons frutos aqui no Tombense desde que cheguei ao clube. Eu acredito que quando se trabalha sério, com honestidade, as coisas aparecem naturalmente. E eu tenho trabalhado para isso. Tenho certeza que com muito trabalho e dedicação vou atingir meus objetivos- concluiu. Duelo com o alvinegro O primeiro duelo semifinal entre Tombense e Atlético-MG será neste sábado, 1º de maio, às 16h30, no Independência. A equipe do interior aceitou jogar em BH para poder ter instalado o VAR. O Almeidão não possui condições de abrir o equipamento, essencial nesta fase decisiva da competição. A partida de volta será no sábado, 8 de maio, no mesmo horário, só que no Mineirão, com mando do Galo. Para avançar, o Tombense precisa vencer um dos jogos e empatar o outro, já que o alvinegro possui vantagem no confronto por ter feito a melhor campanha da fase de classificação.