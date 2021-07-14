Em novos áudios vazados, presidente do Real Madrid critica Cristiano Ronaldo: 'É um imbecíl'

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Em novos áudios vazados pelo portal "El Confidencial", Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, detonou Cristiano Ronaldo em 2012. Além do até então principal atleta do clube, o mandatário também criticou o clã português formado por José Mourinho, Pepe e Coentrão.- Este cara (Cristiano Ronaldo) é um imbecíl, um doente. Você acha que ele é normal, mas não é, senão ele não faria tudo o que faz. A última besteira que fez foi vista por todo o mundo.

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Pérez seguiu criticando o atacante, mas também reclamou do ego de José Mourinho.

- São pessoas com um ego terrível, ambos mimados, o treinador e ele. E não enxergam a realidade, pois ambos poderiam ganhar muito mais dinheiro. São dois anormais.