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Em novos áudios vazados, presidente do Real Madrid critica Cristiano Ronaldo: 'É um imbecíl'

Florentino Pérez já havia criticado Casillas e Raúl, duas lendas merengues, e, em 2012, fez diversas críticas ao clã português fazia parte do gigante espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 08:26

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 08:26

Crédito: AFP
Em novos áudios vazados pelo portal "El Confidencial", Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, detonou Cristiano Ronaldo em 2012. Além do até então principal atleta do clube, o mandatário também criticou o clã português formado por José Mourinho, Pepe e Coentrão.- Este cara (Cristiano Ronaldo) é um imbecíl, um doente. Você acha que ele é normal, mas não é, senão ele não faria tudo o que faz. A última besteira que fez foi vista por todo o mundo.
> Veja a tabela da La Liga
Pérez seguiu criticando o atacante, mas também reclamou do ego de José Mourinho.
- São pessoas com um ego terrível, ambos mimados, o treinador e ele. E não enxergam a realidade, pois ambos poderiam ganhar muito mais dinheiro. São dois anormais.
Na última terça-feira, o portal já havia vazado áudios de 2006 em que o presidente do Real Madrid havia criticado Raúl e Casillas, ambos membros do quadro atual do clube merengue. Segundo fontes internas, Pérez estuda processar o "El Confidencial".

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