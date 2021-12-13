Europa

Em novo sorteio das oitavas da Liga dos Campeões, Real Madrid encara PSG

No primeiro sorteio, Uefa promoveu confusões envolvendo o Manchester United e um novo chaveamento foi marcado. Apenas confronto entre Chelsea e Lille se repetiu
LanceNet

13 dez 2021 às 11:22

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 11:22

Uefa definiu novo sorteio da ChampionsLeague Crédito: RICHARDJUILLIART/AFP
Após uma confusão geral e a realização de um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta segunda-feira (13), o Paris Saint-Germain encara o Real Madrid. Apenas o confronto entre Chelsea e Lille se repetiu em comparação com o primeiro chaveamento.
O Benfica, de Jorge Jesus, que havia sido sorteado inicialmente para encarar a equipe merengue, irá enfrentar o Ajax, que conquistou seis vitórias em seis partidas na fase de grupos. Outro grande confronto será entre Inter de Milão e Liverpool.
Já o Manchester United, clube pivô das confusões do primeiro sorteio, escapou do Paris Saint-Germain e irá encarar o Atlético de Madrid. A equipe colchonera é a segunda vítima principal de Cristiano Ronaldo por conta dos anos em que o camisa sete atuou no Real Madrid.

CONFUSÃO GERAL

A Uefa anulou o primeiro chaveamento devido a dois erros envolvendo o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.
Na sequência, após Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu e pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.

