  • Em novo jogo com final dramático, Flamengo supera o São Paulo e fica a uma vitória do título do NBB
Em novo jogo com final dramático, Flamengo supera o São Paulo e fica a uma vitória do título do NBB

Rubro-Negro amplia série invicta para 33 partidas, abre 2 a 0 contra o Tricolor e se aproxima de mais uma conquista na temporada...
LanceNet

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 22:30

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Mais um teste para cardíaco na noite desta segunda-feira, no Maracanãzinho. Após o duelo no último sábado, Flamengo e São Paulo voltaram a protagonizar outra partida com final eletrizante na decisão do NBB, e o Rubro-Negro levou a melhor por 82 a 81. Com 2 a 0 na série, a equipe carioca está agora a uma vitória do título nacional e pode concretizá-lo na próxima quinta-feira.
+ Flamengo campeão! Veja todos os títulos do Rubro-Negro no Carioca e quem foi o viceDESTAQUESMarquinhos foi o cestinha do Flamengo, com 16 pontos. Yago também se destacou, quase chegando ao duplo-duplo, com 13 pontos e nove assistências. Já Olivinha contabilizou 13 pontos e oito rebotes.
O JOGOA partida começou disputada no primeiro período, mas, no segundo quarto, o Flamengo abriu larga vantagem, vencendo a parcial por 31-16. Após um terceiro período equilibrado, o São Paulo reagiu e cresceu na partida, encostando nos instantes finais. No último segundo, com o placar em 82 a 81 para o Rubro-Negro, o cronômetro apitou antes que a última bola do Tricolor caísse na cesta.
E AGORA?O Flamengo precisa de apenas mais uma vitória para levantar a taça e sagrar-se heptacampeão do NBB. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 18h30, no Maracanãzinho.
PARCIAIS São Paulo 81 x 82 Flamengo
1º quarto: 21-182º quarto: 16-313º quarto: 19-194º quarto: 25-14

