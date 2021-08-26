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Em nova reunião com empresários, Botafogo faz outra proposta de renovação a Rafael Navarro

Convivendo com interesse do Anderlecht no atacante, Botafogo ainda não perdeu esperança em novo vínculo com o jogador, mas sabe que situação é difícil...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:27

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 19:27
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo ainda não desistiu de Rafael Navarro. Mesmo com um interesse do Anderlecht no radar e o contrato do atacante terminando em dezembro, o Alvinegro não joga as fichas fora por uma possível renovação, mas sabe que a situação é difícil. Dirigentes do clube tiveram uma nova reunião sobre o atleta de 21 anos na última quarta-feira.
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Durcesio Mello, presidente do Glorioso, e Eduardo Freeland, diretor de futebol, se reuniram com o estafe do jogador. No encontro, o Alvinegro fez uma nova proposta de renovação a Navarro - vale lembrar que os últimos números oferecidos pelo clube foram recusados.
O clube está praticamente no limite do teto salarial para poder contar com Rafael Navarro nos próximos anos. Os dirigentes deixaram este ponto claro na reunião, afirmando que o clube está fazendo o que pode diante da complicada situação financeira para oferecer um novo contrato ao atleta.Ainda não houve uma resposta. O empresário do jogador vai analisar os números e retornar. O próprio Rafael Navarro, por sua vez, nem teve tempo de analisar as novas cifras: o atacante estava focado nos últimos treinamentos visando a partida contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.
+ Veja a tabela da Série B
Simultaneamente, o Anderlecht monitora a situação do atacante. As conversas do clube belga, contudo, são apenas com o estafe de Navarro. O Botafogo não recebeu nenhum tipo de contato dos europeus - consequentemente, também não tiveram nenhuma proposta na mesa.
Sem ainda ter nada concreto pelo camisa 99 em mãos, o Botafogo ainda mantém esperanças na renovação. O clube tem noção que a situação é complicada, mas continua com contatos tentando chegar a um consenso.

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