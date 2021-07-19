Em 'nova' posição, Gabriel lidera ranking de média de desarmes do Corinthians no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians vem passando por uma fase de reconstrução em meio ao início de trabalho de Sylvinho e alguns ajustes no time estão sendo feitos para potencializar individualidades. Um deles foi a mudança de posição de Gabriel, que passou a jogar um pouco mais avançado. Mesmo assim, o volante se mantém como destaque nas roubadas de bola e quer melhorar na construção.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que chegou, Sylvinho tem montado o meio-campo com Cantillo como primeiro volante, a fim de deixá-lo com liberdade para lançar e criar o jogo. Para isso, escala Gabriel um pouco à frente do colombiano para dar sustentação no setor, uma função diferente da especialidade do camisa 5.

Isso, porém, não lhe tirou a capacidade de contribuir com as roubadas de bola. No Brasileirão foram 23 desarmes certos em dez jogos, uma média de 2,3 por partida, a maior do elenco nesta edição do campeonato. O segundo colocado é Fagner, com 25 desarmes certos em 12 duelos, média de 2,08 por jogo, segundo os números fornecidos pelo Footstats.

Ao mesmo tempo, Gabriel sabe que precisa colaborar também com os movimentos ofensivos e "pisar na área" como pede Sylvinho. Sendo assim, ele tem buscado trabalhar para essa melhora. No Brasileiro, ele já deu uma assistência para gol (jô contra a Chape) e apenas um passe para finalização.