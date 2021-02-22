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Em nova 'decisão' no Morumbi, Rogério Ceni busca quebrar tabu para conquistar título pelo Flamengo

Treinador nunca venceu o São Paulo, clube do qual é ídolo e será adversário do Rubro-Negro na última rodada do Brasileirão...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 10:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com a vitória sobre o Internacional neste domingo, o Flamengo assumiu a liderança pela primeira vez e ficou a uma partida do título do Brasileirão 2020. E o adversário e o palco dessa 'decisão' são bastante conhecidos pelo técnico Rogério Ceni. Para se sagrar campeão novamente no Morumbi, o treinador buscará, inclusive, quebrar o tabu de nunca ter vencido o São Paulo.
+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do FlamengoMaior ídolo da história do Tricolor Paulista, Rogério Ceni já enfrentou o ex-clube em sete oportunidades desde que se tornou treinador. Pelo Fortaleza, foram três derrotas e dois empates. Pelo Flamengo, foram duas derrotas, que resultaram da eliminação do Rubro-Negro nas quartas de final da Copa do Brasil.
No total, são cinco derrotas e dois empates diante do São Paulo, o que representa um aproveitamento inferior a 10%. Levando em consideração só as partidas no Morumbi, palco da partida da próxima quinta-feira, o desempenho é ainda pior: 8,3% de aproveitamento. Veja a lista de jogos abaixo:
1. Fortaleza 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 20192. São Paulo 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 20193. São Paulo 1 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 20204. Fortaleza 3 x 3 São Paulo - Copa do Brasil 20205. São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil 20206. Flamengo 1 x 2 São Paulo - Copa do Brasil 20207. São Paulo 3 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2020
+ Flamengo pode ser campeão com derrota; veja os cenários
Por outro lado, quando o assunto é título, Rogério Ceni tem boas lembranças do Morumbi. No estádio, o ex-goleiro conquistou diversos títulos com a camisa do São Paulo, incluindo a Libertadores de 2005, a Copa Sul-Americana de 2012, os Campeonatos Brasileiro de 2006 e 2007, entre outros.
Perguntado sobre o fato de poder conquistar mais um título importante no palco especial, Rogério Ceni preferiu adotar tom de cautela. Ele reconheceu a importância do estádio na sua carreira como jogador, mas reforçou estar em outra fase da vida e o desejo de escrever a história dele pelo Flamengo.
- O Morumbi faz parte da minha história, tenho um respeito muito grande pelo São Paulo e agora estamos em uma nova fase. Quero escrever minha história pelo Flamengo. É uma casualidade o jogo ser no Morumbi. Jogaremos com o maior respeito, vamos enfrentar um grande time que nos fez sofrer bastante esse ano. Vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro, com o maior respeito que o São Paulo merece pelo clube que é.
+ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão
Com a vitória sobre o Inter, o Flamengo chega à última rodada na liderança, com 71 pontos, e dependendo só de si para ser campeão. Todos os jogos da 38ª rodada serão no mesmo horário: 21h30 de quinta-feira. Enquanto o Rubro-Negro encara o São Paulo, no Morumbi, o Colorado recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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