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Em nota, Sport diz que não aceitará possível adiamento de jogo contra o Flamengo

Confronto do dia 24 de novembro válido pelo Brasileirão teria pedido de adiamento feito pelo clube carioca a CBF...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 17:27

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:27

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Através de nota oficial emitida nesta sexta-feira (5) em seus canais oficiais de comunicação, o Sport deixou claro que não aceitará a possibilidade de ter sua partida no próximo dia 24 de novembro, diante do Flamengo, adiada. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSExiste um pedido formal de adiamento feito pelo clube carioca junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta da preparação para o duelo da final da Libertadores no dia 27 de novembro, diante do Palmeiras, em Montevidéu.
Apesar de não existir uma resposta oficial, a nota do Leão da Ilha estaria baseada em informação do jornalista Eric Faria onde o mesmo atestou que o pedido citado seria aceito pela entidade que rege o futebol nacional.
Além de argumentar que pedido anterior semelhante feito pelo Sport não foi acatado pela CBF, o clube entende que seu calendário já foi prejudicado com a antecipação de outro finalista continental, o Bragantino.
Originalmente adversário da equipe pernambucana somente em 21 de novembro, um dia depois da final da Sul-Americana onde os paulistas jogam contra o Athletico-PR, o duelo ocorreu no último dia 28 de outubro e terminou empatado em 1 a 1.
Confira abaixo a nota na íntegra

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