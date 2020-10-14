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futebol

Em nota oficial da Chapecoense, Umberto Louzer fala sobre recusa ao Cruzeiro

Treinador ressaltou trabalho desenvolvido até aqui onde conquistou o estadual e boa posição até aqui na tabela da Série B do Brasileirão...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:53
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Se na última terça-feira (13) as informações que circulavam nos bastidores eram de que cada vez mais o técnico Umberto Louzer estava perto de deixar a Chapecoense para assumir o Cruzeiro, a situação tomou rumo bem diferente nessa quarta com a confirmação de que o treinador recusou a proposta para ficar na Chape.
Além de informação publicada pelo LANCE!, a equipe de Santa Catarina emitiu uma nota oficial onde, nas palavras do próprio Louzer, existiu o contato efetivo do clube mineiro com a intenção de contratá-lo.
Todavia, a prioridade acabou sendo dada tanto ao cumprimento do seu vínculo junto a Chapecoense bem como o trabalho desenvolvido até então que rendeu o título estadual e, até aqui, a terceira colocação no Brasileirão da Série B:
- Agradeço o contato do Cruzeiro, mas optei por permanecer na Chapecoense. De fato, houve um interesse para que pudesse assumir a equipe, mas acredito muito no projeto que aqui está sendo desenvolvido. Pesou nesta decisão minha vontade de permanecer e concluir o que começamos. Além disso, prezo por cumprir meu contrato por onde passo e aqui não será diferente.
Com o assunto aparentemente encerrado, Umberto Louzer poderá novamente voltar as atenções unicamente ao clube catarinense que, nessa quarta, enfrenta na cidade de Maceió o CRB às 19h15 em jogo a ser cumprido da nona rodada da Série B.

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