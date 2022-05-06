Em nota oficial, Benfica se posiciona sobre saída de Jorge Jesus

O Benfica deu a sua versão nesta sexta-feira sobre a saída de Jorge Jesus, que aconteceu em dezembro de 2021. Em nota oficial, o clube negou que o treinador tenha pedido para deixar o cargo para comandar o Flamengo.> Paulo Sousa e diretoria do Flamengo minimizam pressão em meio à turbulência

Em entrevista ao blog do jornalista Renato Maurício Prado do ‘UOL’, Jorge Jesus revelou que teria conversado com o Benfica para deixar o cargo em dezembro, quando representantes do Flamengo o procuraram para um retorno. Porém, pela multa rescisória de 10 milhões de euros, o treinador não se manifestou com o clube português.

CONFIRA A NOTA DO BENFICA

‘O Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada.

Mais se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus por parte de um novo clube implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes até ao final da atual época desportiva.’