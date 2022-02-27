Em nota, Chelsea condena conflito entre Rússia e Ucrânia

Após Roman Abramovich anunciar que abre mão do comando do Chelsea, os Blues publicaram uma nota condenando os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Ainda assim, o ato do empresário é visto como algo simbólico, uma vez que segue sendo dono dos Blues, embora possa se afastar das atividades.- A situação na Ucrânia é horrível e devastadora. Os pensamentos do Chelsea está com todos na Ucrânia. Todos do clube rezam pela paz - diz o comunicado, sem citar a Rússia.

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De acordo com Abramovich, o comando do Chelsea passa a ser comandado pela fundação de caridade do clube, cujo dono é Bruce Buck, que também é o presidente do Chelsea. Além disso, Marina Granovskaia e Peter Cech seguem no comando do futebol.

De acordo com a imprensa inglesa, o empresário russo não tem planos para vender o Chelsea. Na Inglaterra, Abramovich é visto como uma pessoa próxima de Vladimir Putin, que tem sido condenado mundialmente pelas suas ações contra a Ucrânia.