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Em nota, Chelsea condena conflito entre Rússia e Ucrânia

Após Roman Abramovich, empresário russo, abrir mão do comando dos Blues, clube inglês se posicionou de forma contrária aos conflitos no leste europeu...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 11:11
Após Roman Abramovich anunciar que abre mão do comando do Chelsea, os Blues publicaram uma nota condenando os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Ainda assim, o ato do empresário é visto como algo simbólico, uma vez que segue sendo dono dos Blues, embora possa se afastar das atividades.- A situação na Ucrânia é horrível e devastadora. Os pensamentos do Chelsea está com todos na Ucrânia. Todos do clube rezam pela paz - diz o comunicado, sem citar a Rússia.
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De acordo com Abramovich, o comando do Chelsea passa a ser comandado pela fundação de caridade do clube, cujo dono é Bruce Buck, que também é o presidente do Chelsea. Além disso, Marina Granovskaia e Peter Cech seguem no comando do futebol.
De acordo com a imprensa inglesa, o empresário russo não tem planos para vender o Chelsea. Na Inglaterra, Abramovich é visto como uma pessoa próxima de Vladimir Putin, que tem sido condenado mundialmente pelas suas ações contra a Ucrânia.
Crédito: ChelseacondenouataquesdaRússianaUcrânia(Foto:IanKINGTON/AFP

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