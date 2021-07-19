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Em nota, Cerro Porteño agradece Fluminense e Conmebol pelo adiamento do jogo da Libertadores

Nas redes sociais, clube agradeceu o gesto da entidade e em especial do clube brasileiro; partida foi remarcada para o dia 3 de agosto...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 19:20
Crédito: Divulgação/Cerro Porteño
Nesta segunda-feira, o Cerro Porteño divulgou em suas redes sociais uma nota de agradecimento ao Fluminense e à Conmebol por terem acatado o pedido para adiar a partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo, que ocorrerá no Maracanã, estava marcado para a próxima terça, mas foi adiado em razão do falecimento de Alexsandro Javier, filho do técnico Francisco Arce. No documento, o clube paraguaio considerou o episódio como um “gesto de cavalheirismo”, e manifestou que o Tricolor colocou “a vida acima da competição”. A partida foi remarcada para o dia 3 de agosto.
> Veja os resultados da primeira rodada das oitavas da Libertadores 2021

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