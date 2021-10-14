Em noite de Patrick, Internacional vence o América-MG e cola no G4 do Brasileirão

Crédito: Internacional derrotou o América-MG diante de sua torcida no Beira Rio (Divulgação/Internacional

Na noite desta quarta-feira, no Beira Rio, o Internacional foi competente e superior ao América-MG e saiu de campo com uma vitória contundente por 3 a 1, pelo Brasileirão. Patrick, duas vezes, e Yuri Alberto marcaram para o Colorado, enquanto Ademir descontou para o Coelho. Com o resultado, o Inter chegou aos 39 pontos, na 7ª posição, apenas um ponto a menos do que os rivais direto pelo G6, Corinthians e Palmeiras, e dois de desvantagem para o Red Bull Bragantino, quarto colocado.

>>> Confira a tabela de classificação do Brasileirão 2021A equipe de Diego Aguirre marcou oito gols em duas partidas em casa, na volta do seu torcedor. O Colorado quebrou a invencibilidade do América, que estava oito jogos sem perder. O Coelho segue na 10ª posição, com 31 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada, pois São Paulo, Ceará e Cuiabá ainda jogam nesta quinta-feira. Coelho sem medo do Colorado​Quando Patrick marcou um golaço, aos 13 minutos do primeiro tempo, a sensação era de que o América poderia ficar tenso e permitir que o Inter conseguisse mais espaços. Mas, o time mineiro manteve a calma e dois minutos depois empatou com Ademir, tranquilizando de vez o jogo. E, a equipe de Vagner Mancini teve mais chances de ampliar do que os gaúchos. Internacional pressionou o América em seu campo​Diego Aguirre reposicionou o Colorado na primeira parte do segundo tempo, colocando seu time dentro do campo americano, prendendo o Coelho no campo de defesa, criando algumas chances. Não era um a pressão intensa, mas foi uma estratégia de “empurrar” o América no seu campo. O Colorado barrou os avanços dos rápidos Ademir e Fabrício Daniel…

…E deu certo. Gol do Pantera Negra do Beira Rio: Patrick de novo​A postura do Inter de ficar no campo do América foi certeira. A bola não passava muito do meio de campo e o Coelho permitiu que o Colorado ganhasse território, sem reação americano. O resultado: segundo gol de Patrick, artilheiro da noite. Ataque do América some​No segundo tempo, o time gaúcho entendeu todos os caminhos que o Coelho estava usando para atacar. E trancou todos. Assim, as individualidades dos mineiros sumiram, com Ademir e o restante dos atacantes sem espaço e inspiração.

Derrota após oito jogos de invencibilidade​Foram quatro vitórias e quatro empates do Coelho, saindo da zona do rebaixamento para a 10ª posição. Foi um resultado normal e não é para o time mineiro de desesperar, pois terá um duelo contra um rival direto na luta contra o rebaixamento, o Bahia, em casa, e poderá recuperar os pontos perdidos em Porto Alegre. Yuri Alberto encerra a conta e se isola na artilharia do Brasileiro​O atacante ia ser substituído, mas ele não deixou de marcar, fechando o placar no Beira Rio. Yuri Alberto chegou aos 11 gols e está como artilheiro isolado do campeonato. Internacional fica a um ponto do G6 e dois do G4​A vitória sobre o América-MG deixou o Inter com 39 pontos, um a menos do que Palmeiras e Corinthians, os dois próximos rivais dos gaúchos e rivais diretos na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2022. O Colorado está muito vivo na competição. Longe do título, mas forte na briga pelo G4. Próximos jogos​O Colorado encara o Palmeiras, domingo, 17 de outubro, às 16h, no Allianz Parque. Já o Coelho recebe o Bahia no sábado, 16, às 21h, no Independência. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​INTERNACIONAL 3 X 1 AMÉRICA-MG Data:13 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Gols: Patrick, aos 13’ do 1ºT (1-0), Ademir aos 15’-1ºT(1-1), Patrick, aos 17’-2ºT(2-1), Yuri Alberto, aos 44’-2ºT(3-1)Cartões amarelos: Felipe Azevedo(AME), Ribamar (AME), Rodolfo (AME)Cartões vermelhos:Público e Renda: 9711 presentes/não divulgada